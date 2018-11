První muslimské ženy, nejmladší kongresmanka i původní obyvatelky. Volby v USA měnily historii

Složení americké Sněmovny reprezentantů bude po volbách pestřejší. Zasedne v ní nejvíc žen v historii. Už před finálním sečtením výsledků je jasné, že jich bude přes 90. Demokratickou většinu budou zastupovat i první muslimské nebo indiánské kongresmanky. Do Kongresu se také dostala dosud vůbec nejmladší žena. Server iROZHLAS.cz sestavil přehled osobností, jejichž zvolení je od úterý v dějinách americké politiky zapsáno jako „historické poprvé.“ Přehled Washington 15:48 7. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rashida Tlaibová se společně s Ilhan Omarovou stala první muslimkou, kterou voliči poslali do Sněmovny reprezentantů. | Foto: Rebecca Cook | Zdroj: Reuters

První muslimské ženy

Demokratky Rashida Tlaibová a Ilhan Omarová ze států Michigan a Minnesota se staly prvními muslimskými ženami ve Sněmovně reprezentantů. Obě jsou zároveň dcerami přistěhovalců. Rodiče dvaačtyřicetileté Tlaibové do USA přišli z Palestiny.

Demokratická kandidátka Ilhan Omarová oslavuje úspěch ve volbách | Foto: Eric Miller | Zdroj: Reuters

Dějiny Tlaibová přepsala už v roce 2008, kdy se jako první muslimka dostala do sněmovny státu Michigan. Šestatřicetiletá Omarová pochází ze Somálska, odkud její rodina utekla před občanskou válkou, když jí bylo osm. „Změnili jsme směřování historie v době, kdy jsme mysleli, že je to nemožné,“ okomentovala svůj úspěch Tlaibová pro CBS.

Původní obyvatelky

Demokratická strana si na konto může připsat hned několik prvenství. Patří například Sharice Davidsové z Kansasu a Deb Haalandové z Nového Mexika. Jsou prvními kongresmankami, které pochází z kmenů původních obyvatel Severní Ameriky.

Deb Haalandová oslavuje své vítězství | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

Davidsová je také první zástupkyní LGBT komunity, kterou Kansas do Kongresu poslal.

Sedmapadesátiletá Haalandová je svobodnou matkou, která stále splácí svou studentskou půjčku. Listu Albuquerque Journal ještě před volbami sdělila, že si je vědoma toho, že lidé chtějí ve Sněmovně zástupce, který „zná jejich starosti.“

Nejmladší ženy

O překonání dalšího milníku se postarala demokratka Alexandria Ocasiová-Cortezová. Žena pocházející z newyorského Bronxu v říjnu oslavila 29. narozeniny a nyní se tak stala nejmladší ženou v dějinách, která byla zvolena do Sněmovny reprezentantů. Rodinné kořeny Ocasiové-Cortezové sahají do Portorika. Politička se ve svém programu soustředila zejména na zdravotní péči, regulaci prodeje střelných zbraní nebo financování vysokého školství.

Alexandria Ocasiová-Cortezová | Foto: Andrew Kelly | Zdroj: Reuters

V prvním kole voleb v červnu stála proti demokratickému předsedovi a politickému veteránovi Josephu Crowleymu. Nad ním vyhrála s převahou skoro 15 % hlasů. Časopis Times událost tehdy označil za nejvíc překvapivé vítězství voleb.

Po svém zvolení do Sněmovny reprezentantů v úterý prohlásila, že se jí podařilo poukázat na problémy s korupcí. „Vedli jsme tuto kampaň, protože nikdo jasně nemluvil o roli peněz při korumpování politiky. Nikdo si nevšímal, že celá generace končí školy s ohromnými dluhy po studentských půjček. To je tikající bomba celé ekonomiky,“ prohlásila ve vítězném projevu Alexandria Ocasio-Cortezová. Druhou nejmladší kongresmankou je jen o pár měsíců starší demokratka Abby Finkenauerová, která získala křeslo v Iowě.

Ayanna Pressleyová, první Afroameričanka, kterou voliči v Massachusetts zvolili do Kongresu. | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

Černošská kongresmanka

Do výčtu „historických milníků“ se zařadila i demokratka a bostonská radní Ayanna Pressleyová. Žena se stala první Afroameričankou, jež stát Massachusetts poslal do Kongresu. Poté, co v primárkách porazila stranického kolegu Michaela Capuana, stalo se na sociálních sítích virálním video, které zachycuje její emocionální reakci na výsledky voleb. „Mé zkušenosti jako černošské ženy, mé nahlížení věcí a to, jak to vše formovalo mé hodnoty, je v ostrém kontrastu s tím, jak svět vidí on (Capuano),“ uvedla později.

První gay

Guvernérské volby v Coloradu vyhrál dosavadní demokratický kongresman Jared Polis, který se během svého působení v Kongresu otevřeně hlásil k homosexuální orientaci. Podle AP se tak stane vůbec prvním guvernérem, který se netají tím, že je gay.

Třiačtyřicetiletý bývalý podnikatel Polis je kongresmanem od roku 2009 a spolu se svým partnerem vychovává dvě malé děti.

Guvernérka z Guamu

Své místo v politické historii USA si vydobyla i Lou Leon Guerrerová, která se stala první guvernérkou – ženou, která bude zastupovat americký Guam.

„Děkuji z celého srdce. Je poctou být první zvolenou guvernérkou,“ řekla listu Guam Daily Post. „Dnes jsme tvořili historii,“ dodala.

Výsledky voleb

V případě Senátu, kde republikáni dosud mají většinu 51 křesel, budou mít nově podle The New York Times zřejmě 53 křesel. Předběžně potvrzených je zatím 51 mandátů pro republikány a 45 pro demokraty. Ve čtyřech státech bude výsledek tak těsný, že média zatím vítěze neodhadla.

Naopak ve Sněmovně reprezentantů získají většinu demokraté, což bude poprvé po osmi letech. Podle stanice CNN získali nejméně 222 kongresmanů, tedy více než polovinu, a republikáni 199. Podle původního propočtu The New York Times získají nakonec demokraté 228 mandátů, a jejich převaha tak nebude nijak drtivá. Pro srovnání, republikáni mají v současné době 235 sněmovních křesel.

51077