Volby ve východním Německu: o moc se hlásí krajně pravicová AfD i radikálka Wagenknechtová

Zufriedenheit mit der Bundesregierung in...



SACHSEN

(eher) zufrieden: 13%

(eher) unzufrieden: 80%

Weiß nicht/k.A.: 7%



THÜRINGEN

(eher) zufrieden: 14%

(eher) unzufrieden: 79%

Weiß nicht/k.A.: 7%



via @BILD / INSA, 1000 per Online-Panel Befragte (19.-23.08.2024)