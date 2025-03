Gróňané ve volbách odmítli sbližování s USA. Zvítězila liberální strana, která hledá cestu k nezávislosti

Hlavním vítězem voleb je relativně nová strana demokratů, poprvé byla ve volbách v roce 2005. Teď dostala něco těsně pod 30 procent hlasů a její předseda Jens Frederik Nielsen dostal vůbec nejvíc preferenčních hlasů, téměř pět tisíc z celkem 28 tisíc odevzdaných hlasů.

Demokraté jsou liberální strana i ekonomicky. Jsou pro trochu větší otevření Grónska pro byznys ze zahraničí a také jsou pro postupné odtržení od Dánska. Posílila také strana Naleraq, která je pro co nejrychlejší nezávislost. Skončila na druhém místě.

Poraženými jsou současné vládní strany Siumut a Inuit Ataqatigiit. Obě přišly o 15 procentních bodů oproti předchozím volbám, ale jsou pořád významnou silou, možná i koaliční. Svým způsobem je poražena myšlenka setrvání v Dánsku. Jediná strana ze šesti kandidujících, která to prosazuje, zůstala na sedmi procentech.

Jednoznačně poražená je také idea připojení nebo sbližování se Spojenými státy. Úplně nová strana Qulleq, jejíž politici dokonce cestovali za americkými republikány a jednali o tom, co by se mohlo stát, dostala ve volbách jedno procento, což je asi 300 hlasů. Nebudou tedy mít v 30členném parlamentu žádného zástupce.

Jens Frederik Nielsen říkal, že ve středu čeká jeho stranu velký den. Nevyloučil, že by chtěl být premiérem. S kým koalici sestaví, těžko říct. Se stranou Naleraq, která skončila druhá na pásce, se asi bude přít o rychlost vyhlášení nezávislosti.

Naopak se stranami Siumut a Inuit Ataqatigiit je rozděluje pohled na uvolnění pravidel těžby nebo rybaření. Právě rybaření možná rozhodlo o tom, kdo bude mít premiéra. Podle grónského deníku Sermitsiaq nejspíš současné vládě volby prohrálo to, že možná příliš regulovala rybaření. Jasné ale je, že další kroky k nezávislosti Grónska jsou nasnadě.

Odtržení od Dánska

Čistě formálně je osamostatnění od Dánska jednoduché. Udělá se referendum, které potvrdí dánský parlament, a je hotovo. Ale realita bude asi složitější, protože bude potřeba zajistit funkční stát. Dánsko teď platí asi polovinu rozpočtu Grónska, v přepočtu asi 16 miliard českých korun každý rok.

Ve hře je tedy varianta postupného odchodu, kdy Grónsko bude postupně přebírat odpovědnost za jednotlivé kapitoly. Mezi státy platí dohoda, že Grónsko si může vzít pod své rozhodování nějakou další oblast, ale pak ji musí platit. Zejména tento postupný odchod může být důležitý s ohledem na tlak Spojených států.

Co se financování týče, také existuje více variant. Jedna z nich je jasná: těžba. To v podstatě navrhuje Donald Trump a současná vláda to moc nechce. V tuto chvíli jsou v Grónsku vlastně jen dva aktivní doly. Jeden na zlato a druhý na anortozit, což je takový bílý kámen, který se skládá z vápníku, křemíku a především hliníku. Hliník se běžně extrahuje z bauxitu, ale právě z anortozitu, to jde mnohem lépe.

Ovšem dalších materiálů k těžbě by byla v Grónsku spousta, protože i s táním ledovců se uvolňují. Grónsko má ale pochopitelně zkušenost se znečištěním, a proto se tomu současná vláda spíš brání.

Další variantou je turismus a věda. V Grónsku je univerzita i spousta prostoru pro zkoumání třeba právě klimatické změny. V posledních letech také otevřeli nové letiště, aby do země mohlo přicestovat víc turistů.

Vztahy obou zemí jsou historicky nešťastné. Grónsko bylo do roku 1953 kolonie. V posledních letech vyšly na povrch hlavně dvě kauzy. První odstartovalo odhalení násilného zavádění nitroděložních tělísek ženám a odebírání dětí rodinám, které podle k tomu podle Dánů nebyly způsobilé.

Dánsko také na Grónsku vydělalo. Do toho vstoupil i dokument dánské veřejnoprávní televize o tom, kolik toho Dánové ze země vyvezli. Oni to napočítali na 1,3 bilionu korun, ale ta cifra byla hodně kritizovaná. Dánská televize potom dokument dokonce stáhla, ale Gróňané mluví o tom, že tlak dál cítí.

