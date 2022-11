V izraelských volbách vede Likud expremiéra Netanjahua, vyplývá z průběžných výsledků

V úterních parlamentních volbách vede v Izraeli po sečtení 80 procent odevzdaných hlasů pravicová strana Likud expremiéra Benjamina Netanjahua. Konečné výsledky mají být podle izraelské televize známy ve čtvrtek večer. Likud má zatím 31 ze 120 mandátů a se spojenci by mohl dát nyní dohromady pohodlnou parlamentní většinu až 65 hlasů, píše deník Haarec. Aktualizováno Jeruzalém 9:29 2. 11. 2022 (Aktualizováno: 10:10 2. 11. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Benjamin Netanjahu | Foto: AMMAR AWAD | Zdroj: Reuters

„Získali jsme obrovskou důvěru Izraelců,“ řekl Netanjahu svým stoupencům v ústředí Likudu v Jeruzalémě. „Blížíme se k velkému volebnímu vítězství,“ dodal před jásajícím davem.

Na druhém místě je prozatím tak, jak předpovídaly průzkumy, strana Ješ Atid premiéra Jaira Lapida. Někteří z jeho potenciálních partnerů pro sestavení vlády ale bojují o vstup do parlamentu, protože zatím nezískali potřebné minimum aspoň 3,25 procenta hlasů. Jde především o levicový Merec, který má zatím 3,23 procenta hlasů.

Ultrapavicový blok Náboženský sionismus má nyní 14 mandátů, náboženské strany Šas a Jednotný judaismus tóry 11, respektive devět mandátů. Tyto formace jsou považovány za možné spojence Likudu pro příští vládu.

Lapid by mohl počítat se Stranou národní jednoty ministra obrany Bennyho Gance, která má zatím 12 křesel, se stranou ruských imigrantů Izrael je náš domov, jež má pět křesel a případně s některou z arabských stran, které se do parlamentu dostanou. Zatím se to daří straně Raam, který překonala práh účasti se 4,25 procenta hlasů. Na hraně vstupu do parlamentu se ocitli také labouristé, kterým zatím izraelská média přisuzují čtyři mandáty.

Izraelský premiér Netanjahu, který je soudně stíhaný kvůli korupci, ale vinu popírá, stál v čele izraelské vlády dvanáct let. Jeho vláda skončila loni v červnu, kdy se centristovi Jairu Lapidovi podařilo sestavit křehkou koalici složenou z liberálů, zástupců pravice a poprvé i arabské strany. Koalice se ovšem rozpadla a následovaly volby.

Volební účast byla v úterý vysoká, k urnám přišlo přes 71 procent voličů, sečteno je přes 3,8 milionu hlasů. Volební komise má podle televize konečné výsledky ohlásit do čtvrtečního večera.

Úterní parlamentní volby v Izraeli podle palestinského premiéra Muhammada Ištajji ukazují, že Palestinci nemají mírového partnera.

„Vzestup krajně pravicových náboženských stran v izraelských volbách svědčí o posilování extremismu a rasismu v izraelské společnosti, kvůli kterým náš lid trpí již léta,“ uvedl Ištajja v prohlášení po zveřejnění prvních odhadů výsledků po uzavření volebních místností v Izraeli.