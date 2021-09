Rozdělil covid Německo? ‚Trhlina se táhne nejen společností, ale i rodinami,‘ říká durynský premiér

Ještě nedávno to vypadalo, že německé parlamentní volby může výrazně ovlivnit dění kolem pandemie koronaviru. Kvůli omezování některých svobod vzniklo velké protestní hnutí a vládní strany nějakou dobu ztrácely podporu. Tyhle nálady ale přes léto ochladly. Seriál Berlín 14:56 22. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Může pandemie covidu ovlivnit volby v Německu? Němci protestovali proti mimořádným opatřením proti koronaviru, přes léto ale tyhle nálady ochladly | Foto: Václav Jabůrek | Zdroj: Český rozhlas

Němci začali proti mimořádným opatřením protestovat rychle. První akce svolali už loni v dubnu a postupně na ně zašly tisíce lidí.

„Přišel jsem, protože mám obavy z toho, jak omezují naše základní práva. Mnoho právníků varuje, že některá opatření jsou nejenom přehnaná, ale jsou i na hraně ústavnosti. Jako občané musíme naše svobody bránit. Obzvlášť když část omezení podle mě ani nemá žádný smysl,“ říká pro Radiožurnál berlínský demonstrant.

Představil se jako Tim a rovnou připustil, že to není jeho pravé jméno. To skutečné tají prý i proto, že nevěří v úplnou nezávislost médií. Což je jedna z věcí, která demonstranty spojuje.

„Je to hodně rozmanitá skupina. Ale všem nám jde hlavně o bránění svobod. Na mnoha věcech se možná neshodneme, ale v tomhle jsme zajedno,“ tvrdí Tim.

Pocit nedůvěry

Protestující označují za nepřítele jednak kancléřku Angelu Merkelovou, ale pak i šestnáct regionálních premiérů, kteří skoro o všech opatřeních rozhodují. Za spolkovou zemi Durynsko je odpovědný Bodo Ramelow, který v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál přiznává, že omezovat práva ostatních bylo pro něj osobně bolestné.

„První lockdown byl pro mě velmi emotivní porážkou. Nikdy v životě jsem si nedokázal a ani nechtěl představit, že budu zavírat třeba školy a jesle. Lidsky to pro mne byla katastrofa. Jako otec dvou dětí vím, co to pro rodiny znamená a kolik bolesti to působí,“ připouští Ramelow.

S durynským premiérem jsme se sešli na kopci nad Erfurtem a kolemjdoucí ho často zdravili s úsměvem. Dá se říct, že největší emoce vyprchaly, někde ale zůstává pocit nedůvěry.

„První lockdown byl pro mě velmi emotivní porážkou,“ říká durynský premiér Bodo Ramelow. | Foto: Václav Jabůrek | Zdroj: Český rozhlas

„Tahle trhlina se táhne i uprostřed rodin, nejen napříč společností. Někteří příbuzní spolu vůbec nemluví, protože jeden tvrdí, že je to všechno výmysl, a ten druhý by se třeba rád naočkoval. A hned je oheň na střeše. Ale tohle rozhodně není jen německý problém. Úplně to samé se děje všude, protože všechny ty výzvy spojené s koronavirem teď řeší celý svět,“ říká Ramelow.

„My ze západního světa máme alespoň výhodu, že máme víc nemocničních míst. Ale když se podívám na Indii nebo Brazílii – tam je to umírání zřetelné. Bylo to vidět i v New Yorku hlavně u lidí, kteří nemají peníze na dobrou zdravotní péči. I z tohoto pohledu je vlastně luxus, že můžeme v Německu vést podobné debaty,“ podotýká.

‚Žijeme ve svobodné zemi‘

Ramelow je jeden ze šestnácti politiků, kteří v Německu spolurozhodují o všech mimořádných opatřeních. Nařizovat je ale musí i některé místní úřady, ve čtvrtmilionovém Erfurtu to byl úkol starosty Andrease Bauseweina.

„Nebyl to dobrý pocit. Najednou jsem musel dělat rozhodnutí, která by mě nikdy v životě nenapadla. Zavírání škol, noční zákaz vycházení. Žijeme přece ve svobodné zemi a coby politici máme tyhle hodnoty chránit. A najednou je kvůli ochraně ostatních musíme výrazně omezovat… Neměl jsem z toho radost, ale nešlo to jinak,“ vzpomíná Bauseweina.

Erfurtský starosta zároveň doufá, že se Německo dalšímu lockdownu vyhne. Omezení pro lidi s vakcínou by prý bylo nepřijatelné.

„Nemůžeme dopustit, aby byla celá země rukojmím těch 20 nebo 25 procent lidí, co se nechtějí očkovat. Ano, s rostoucím počtem případů budeme muset vydávat nová nařízení, ale mělo by toho už být míň. Další lockdown bychom nezvládli. Nejen hospodářsky, ale i psychicky. Třeba dětem jsme už tak hrozně ublížili – tehdy to nešlo udělat jinak, ale teď? Prvňáčci z roku 2019 byli ve škole půl roku, pak rok a půl výuka na dálku, a teď si musí zvykat na sociální kontakty. Doufám, že lidi už tomuhle znovu nevystavíme,“ uzavírá starosta Bausewein.