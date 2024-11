Volby v Německu mají být 23. února. Na termínu se dohodli zástupci SPD a CDU/CSU

Předčasné volby do německého Spolkového sněmu by se měly uskutečnit 23. února. Na termínu se v úterý dohodli zástupci parlamentních frakcí vládní sociální demokracie (SPD) a opoziční konzervativní unie CDU/CSU. Uvedla to agentura DPA. Oficiálně musí volební termín schválit prezident Frank-Walter Steinmeier. Kancléř Olaf Scholz po rozpadu tříčlenné vládní koalice minulý týden usiloval o vypsání voleb na konec března, opozice žádala lednový termín.

