Volby v Polsku: Trzaskowski by byl nakloněn Tuskovi, Nawrocki by vládě oponoval, popisuje odborník

V Polsku se koná první kolo prezidentských voleb, které skončí ve 21.00. Podle průzkumů se bude rozhodovat mezi Rafałem Trzaskowským z vládní Občanské koalice, který je favoritem, a Karolem Nawrockim, kandidátem opoziční strany Právo a spravedlnost. „Ve druhém kole bude záležet na tom, jestli Trzaskowského podpoří kandidáti z koaličních stran," přemítá pro Radiožurnál Vít Dostál, ředitel výzkumného centra pražské Asociace pro mezinárodní otázky. Rozhovor Praha 19:59 18. května 2025

Jaké linie reprezentují hlavní kandidáti na prezidentský post?

Rafał Trzaskowski je stoupencem současné vládní koalice. Pochází z politické strany Občanské koalice, je tedy spojencem premiéra Donalda Tuska a svoji politiku by pravděpodobně realizoval v souladu se současnou vládou.

Naopak Karol Nawrocki vychází z toho tábora Práva a spravedlnosti. Je to, když se podíváme na politickou ideologii, kandidát národně konzervativní. A naopak by byl ve svém mandátu pro vládu spíše soupeřem či protivníkem.

Dá se říci, že do prvního kola voleb jde jako favorit Trzaskowski, ale že ve druhém kole bude souboj těsnější?

Trzaskowski je určitě favoritem prvního kola. Jeho úspěch se bude nejspíše počítat tak, když dosáhne více než 30 procent. A zároveň rozdíl mezi ním a Nawrockim bude více než pět procent.

Ve druhém kole bude velmi záležet na tom, jestli Trzaskowského podpoří kandidáti z koaličních stran Občanské koalice, protože ta koalice je poměrně široká a řada politických subjektů ze současné vlády vyslala své kandidáty nebo kandidátky.

Pokud tito lidé podpoří Trzaskowského veřejně, zúčastní se nějakým způsobem finále kampaně před druhým kolem, může mu to velmi pomoci.

Naopak ten další kandidát, který pravděpodobně zůstane za branami druhého kola, Sławomir Mentzen, který je také představitelem politické opozice vůči současné vládě, se nejspíše finále nezúčastní a jednoznačně Nawrockého nepodpoří. To potom může být pro představitele národně konzervativního tábora velký problém.

A jak si vysvětlit, soudě z předvolebních průzkumů, zvlášť u mladší generace, tu podporu, kterou má právě pravicový kandidát Mentzen?

V Polsku už je taková tradice, že se některý další, třetí kandidát pokouší nabourat ten duopol dvou hlavních politických subjektů, které dominují politické scéně posledních 20 let, tedy Práva a spravedlnost a Občanské koalice, dříve Občanské platformy.

Vždycky se v tom prvním kole vyhoupne nějaký kandidát, který má více či méně radikální ideologii a program. Před pěti lety to byl Szymon Hołownia, který se nakonec účastní toho běžného politického života, je představitelem jedné z politických stran, které dnes jsou právě v koalici ve vládě Donalda Tuska.

Mentzen je samozřejmě kandidátem radikálnějším, je to kandidát, který dobře zvládá například sociální média. Ono to vypadalo, že uskupení, ve kterém působí, konfederace, bude černým koněm i těch parlamentních voleb, které v Polsku proběhly před rokem a půl. Dokonce se zdálo, že bude třetím nejsilnějším politickým subjektem, ale nakonec se do Sejmu probojovali.

Uvidíme tedy, jak dopadne v těchto volbách. V jednu chvíli mu průzkumy přisuzovaly velmi dobrou pozici, kdy útočil i na Karola Nawrockého, na to druhé místo. Potom velmi rychle spadl a teď si myslím, že pro něj bude úspěchem dvouciferný výsledek.

V předvolební kampani hrály klíčovou roli bezpečnostní otázky s ohledem na pokračující ruskou agresi na Ukrajině a migrace. Můžou rozhodnout výsledky voleb nebo budou do značné míry ve hře čistě domácí témata?

Bezpečnostní otázky se podařilo nastolit současné vládě, protože opozice potom tahá za kratší konec. Přece jenom je to vláda, která formuluje bezpečnostní politiku, a Polsko je v tomto bez ohledu na to, kdo v něm vládl, relativně úspěšnou zemí.

To, co podle mě v kampani hrálo významnější roli, byly různé větší či menší aféry hlavních kandidátů, které nejspíš výrazně narušily plán kampaně i Karola Nawrockého, protože musel vysvětlovat, jak se dostal k části svého majetku.