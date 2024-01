Největší mocnost, nejlidnatější země, největší obchodní blok nebo území, na kterém aktuálně hrozí největší riziko konfliktu. V 70 zemích napříč zeměkoulí proběhnou v roce 2024 volby. Nového prezidenta si budou volit v USA, Finsku na Tchaj-wanu a proběhnout by mělo hlasování také v Rusku. V řadě zemí zase zvolí nové složení parlamentu. Výsledky mohou otřást geopolitickou situací a web iROZHLAS.cz proto přináší přehled těch nejzásadnějších.

Volební rok odstartují hned v polovině ledna na Tchaj-wanu. Po osmi letech ve funkci končí prezidentka Cchaj Jing-wen, která proslula rázným postojem vůči Číně. Přestože totiž Peking ostrov považuje za svou součást, vyznačuje se svou odstředivostí. Zda bude pokračovat tento trend, nebo nastane opětovné sbližování s Čínou, je jedním z hlavních motivů předvolební kampaně. O prezidentské křeslo usilují tři kandidáti. V průzkumu z konce prosince vede Lai Ching-te z Demokratické pokrokové strany, který podporuje úplnou nezávislost Tchaj-wanu. Těsně za ním je ale Hou Yu-ihem z Kuomintangu, jenž se naopak vyslovuje pro smířlivější vztahy s Pekingem. Kandidát Tchaj-wanské lidové strany Ko Wen-je s odstupem drží třetí pozici. Putinova kandidatura byla předvídatelná. Zajímavé jsou okolnosti a načasování, hodnotí rusista Číst článek Putinův mandát Prezidentské volby v březnu čekají také Rusko. Hlavní favorit je ale jasný. Vzhledem k počtu uvězněných oponentů a žádnému reálnému vyzývateli bude 23letá vláda Vladimira Putina pravděpodobně dále pokračovat. „Mluvit o prezidentských volbách v Rusku není příliš relevantní. Nezáleží totiž tolik na výsledku, protože ten bude takový, jaký si rozmyslí systém, ale podstatné je, kolik úsilí bude muset vložit vláda do toho kýženého výsledku. Kolik bude muset slíbit bonusů, o kolik se zaváže zvýšit důchody a ke kolika nekalostem se budou muset uchýlit,“ komentoval před nedávnem v rozhovoru pro iROZHLAS.cz britský historik a politolog Mark Galeotti. V lednu 2021 podepsal Putin zákon, který mu umožňuje na post hlavy státu kandidovat ještě dvakrát. Rusové úpravu zákona posvětili v referendu rok předtím. Prezidentský mandát v Rusku trvá šest let, Putin by tak mohl na postu setrvat až do roku 2036. To by mu bylo 83 a panoval by 36 let. Prezidentské volby v Rusku se uskuteční ve stínu invaze, kterou před téměř dvěma lety podniklo na Ukrajinu. Nekončící boje dosud zásadně neotřásly Putinovou popularitou. Podle odborníka Galeottiho ale současný vládce Kremlu ale nemá jinou možnost, než setrvat ve funkci.

23letá vláda Vladimira Putina bude pravděpodobně dále pokračovat | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Je si velmi dobře vědom toho, že pokud by to udělal (odstoupil), pokušení svalovat na něj vinu úplně za všechno, by bylo příliš velké. Jakékoliv záruky by dostal, nic by neznamenaly. Putin zůstane u moci tak dlouho, jak jen toho bude schopný. Myslím, že jen vážná nemoc nebo smrt ho donutí vzdát se úřadu,“ poznamenal Galeotti. Americké ‚supervolby‘ Prezidentské volby, volby do Sněmovny reprezentantů, Senátu i guvernérské volby se v listopadu stanou realitou ve Spojených státech. Výsledky mohou ovlivnit přístup Američanů k podpoře Ukrajiny, vztahy uvnitř NATO i vyhrotit obchodní soupeření s Čínou. Schyluje se k opakování prezidentského souboje. O republikánskou nominaci na post prezidenta se sice uchází šest kandidátů, jednoznačným lídrem ale zůstává exprezident Donald Trump. 61procentní podpoře se těší i navzdory probíhajícímu policejnímu vyšetřování i vyřazování z primárek.

Americký exprezident Donald Trump se vydal úřadům ve státě Georgia, pořídily jeho fotografii jako zatčeného | Foto: Fulton County Sheriff's Office