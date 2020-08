Správná volba, řekl Biden o Harrisové. Kandidátku na viceprezidentku poprvé představil veřejnosti

Demokratický uchazeč o prezidentský úřad Joe Biden ve čtvrtek poprvé v rámci kampaně veřejně ukázal se svou kandidátkou na viceprezidentku Kamalou Harrisovou. Její výběr podle agentury Reuters označil za „správnou volbu“, která mu pomůže dostat současnou hlavu státu Donalda Trumpa z Bílého domu. Washington 6:21 13. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Joe Biden a Kamala Harrisová během shromáždění na škole v Bidenově rodném Wilmingtonu ve státě Delaware | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

Oba demokraté se ve čtvrtek zúčastnili shromáždění ve škole v Bidenově rodném Wilmingtonu ve státě Delaware. Účast v sálu byla nízká kvůli koronavirové krizi, poznamenává agentura AP.

Senátorku Harrisovou Biden ocenil jako zkušenou a skvělou političku.

„Nepochybuji, že jsem si za další viceprezidentku Spojených států vybral tu správnou osobu, kterou je senátorka Kamala Harrisová,“ prohlásil. „Je připravena se od prvního dne pustit do práce. Oba jsme připraveni zhostit se úkolu přestavět tuto zemi.“

Prezident Donald Trump ve čtvrtek řekl, že jej volba Harrisové překvapila. Prý se v kampani k Bidenovi chovala neuctivě a podává průměrné výkony. Na tiskové konferenci Trump političku kritizoval i za její plány a postoje, které podle něj zahrnují zvyšování daní, snižování výdajů na armádu, „socialistický přístup“ ke zdravotnictví či odpor k fosilním palivům.

„Amerika volá po vedení, přesto máme prezidenta, kterému záleží víc na něm samém než na lidech, kteří ho zvolili. Prezidenta, který každou výzvu, které čelíme, akorát ztěžuje,“ řekla senátorka na Trumpovu adresu.

Pětapadesátiletá Harrisová, jejíž matka pocházela z Indie a otec z Jamajky, je vystudovaná právnička a má dlouholeté zkušenosti ze státní správy. V letech 2011 až 2017 byla generální prokurátorkou státu Kalifornie a předtím působila jako okresní státní zástupkyně v San Francisku.

Tvrdá kritička současného prezidenta Trumpa prosazuje zdravotní péči pro všechny a legalizaci příležitostného užívání marihuany.

Pokud by byl Biden ve volbách plánovaných na 3. listopadu zvolen za prezidenta, stala by se první političkou tmavé pleti, která by se dostala do Bílého domu.