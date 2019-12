Nesouhlas s politikou Londýna je ve Skotsku silnější než obavy z brexitu, tvrdí Čech v Edinburghu

Jestli britské předvolební kampani dominuje brexit, tak o Skotsku to platí dvojnásob. Většina voličů tam v referendu hlasovala pro setrvání v Evropské unii a jejich názor zůstává stejný. Pokud Británie z unie vystoupí a pokud skotští nacionalisté v těchto volbách uspějí, budou požadovat nové referendum o nezávislosti regionu. Od stálého zpravodaje Edinburgh 7:05 7. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V případě vystoupení Velké Británie z EU budou Skotové požadovat referendum o nezávislosti regionu. | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Skotové volili v referendu v roce 2016 výrazně pro setrvání v EU. Ve Skotsku tak bude brexit hlavním tématem předčasných voleb.

„Tyhle volby mě uvádí do rozpaků. Současná vláda doufá, že problémy vyřeší tím, že si posílí volbami pozici v parlamentu, ale obávám se, že si je neposílí,“ řekl Radiožurnálu 86letý Čech Paul Millar, který ve Skotsku žije od roku 1968.

Jaromír Marek natáčel v Edinburghu s českým rodákem Paulem Millarem

Voleb zažil v Británii už řadu. Jako už v minulosti, i tentokrát bude hlasovat takticky. Rodák z Brna si prý poprvé také dovede představit, že by volil skotské nacionalisty.

„Mají pragmatičtější názor na současnou situaci. Já nevím, jestli je to romantika, která převládla v té konzervativní straně, nebo jestli je to komplot zloduchů. To nevím,“ pokračoval Millar.

Skotská národní strana chce buď zastavit brexit, nebo odejít ze Spojeného království.

Paul Millar připouští, že případné nezávislé Skotsko by mělo ekonomické problémy. Nesouhlas s politikou Londýna je ale ve Skotsku momentálně silnější, než případné obavy.

„Skoti trpí dojmem, že se jim diktuje z jihu Velké Británie. Ten diktát tady není populární,“ uvedl. Podle Paula Millara je hlavním důvodem názorového rozchodu Skotů s Londýnem především brexit.

Dva bratři na jihu

Nakonec názorové neshody pociťuje pan Millar i ve vlastní rodině.

„Mám dole na jihu dva bratry, jeden z nich hlasoval pro brexit, druhý proti brexitu. Ten, který hlasoval pro brexit žije v Lincolnshire, kde je velká skupina migrantů, kteří pracují na farmách. Říkal jsem mu: ‚Kdo myslíš, že tam bude pracovat na těch polích, když by měli třeba migranti odejít?‘. A on mi odpověděl, že lidi, kteří tam pracovali předtím,“ popsal Millar.

„To prostě zjistíte, že přesto, že je to můj brácha, tak je tak blbej, že s ním nemůžu mluvit,“ řekl se smíchem Millar.

I ve Skotsku žije několikatisícová česká menšina. Právě jí slouží Paul Millar jako honorární konzul. V souvislosti s blížícím se brexitem se jich zatím, podle něj, do České republiky mnoho nevrátilo.

„Věkový průměr lidí z Česka, kteří tady žijí, je velmi nízký. Jsou to většinou mladí lidé, mladé rodiny. Tito lidé zřetelně nemají v plánu zůstat natrvalo ve Velké Británii, protože vždycky vyřizují české občanství pro svoje děti.“