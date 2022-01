Demokraté v Senátu neuspěli v pokusu prosadit volební reformy. Republikáni využili obstrukce

Prezident Joe Biden a jeho demokraté utrpěli dvojitou legislativní porážku, když se v Senátu snažili zabránit obstrukcím, aby mohli schválit volební reformu. Ta měla zvýšit ochranu volebního práva před listopadovými volbami, jež rozhodnou o rozložení sil v Kongresu v příštím roce. Biden po hlasování vyjádřil hluboké zklamání, ale dodal, že se nenechá odradit. Washington 11:39 20. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Joe Biden a jeho demokraté utrpěli dvojitou legislativní porážku, když se v Senátu snažili zabránit obstrukcím, aby mohli schválit volební reformu (ilustrační foto) | Foto: Joshua Roberts | Zdroj: Reuters

Senátní republikáni ve dvojitém hlasování ve středu večer místního času (v noci na čtvrtek SEČ) zablokovali pokusy demokratů posunout legislativu o volebních právech blíže ke schválení.

Použili k tomu obstrukční taktiku zvanou filibuster, podle níž je pro ukončení rozpravy a přikročení k hlasování potřeba ve stočlenné komoře alespoň 60 hlasů. Senát je aktuálně rozdělen v poměru 50 na 50, přičemž demokraté v praxi disponují většinou jen díky rozhodujícímu hlasu viceprezidentky Kamaly Harrisové.

Šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer vzápětí přistoupil k přepracování pravidla filibusteru snížením hranice 60 hlasů na 50. Harrisová krátce předsedala Senátu a v případě potřeby byla schopna zlomit nerozhodný výsledek, ale odešla před konečným hlasováním, píše agentura AP.

Nakonec se v tomto hlasování Schumerovi straničtí kolegové Joe Manchin a Kyrsten Sinemaová připojili k republikánům. Změna pravidel tak neprošla poměrem 52 ku 48.

„Jsem hluboce zklamaný,“ uvedl po hlasování prezident Biden s tím, že se Senát nepostavil za americkou demokracii. Šéf Bílého domu vzápětí dodal, že se nenechá odradit a prozkoumá veškeré možnosti a nástroje na obranu demokracie.

Návrh volební reformy je reakcí na to, že republikáni v poslední době přijali s odkazem na zvýšení bezpečnosti voleb v řadě států nová pravidla, jež v praxi omezují možnosti, jak odevzdat volební lístek. Podle odborníků jsou tyto zákony navrženy tak, aby potlačovaly volební práva zejména mezi voliči z řad Afroameričanů, Hispánců a chudých.

Demokraty předkládaný návrh zákona by z volebního dne udělal státní svátek, garantoval by možnost hlasovat v předstihu a korespondenčně a umožnil by ministerstvu spravedlnosti zasahovat ve státech, kde historicky docházelo k potlačování volebního práva některých skupin obyvatel. Návrh volební reformy prošel loni demokraty ovládanou Sněmovnou reprezentantů

Vzhledem ke zmařené iniciativě senátních demokratů se pozornost podle agentury Reuters nyní obrací k rodícímu se mezistranickému úsilí prosadit mnohem omezenější úpravy. Republikánský senátor Mitt Romney řekl novinářům, že se v pátek sejde skupina republikánských a demokratických senátorů, aby prodiskutovali, jak budou postupovat dál.