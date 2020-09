Žili v socialismu a nic podobného už nechtějí zažít. Na tom, koho volit, se čeští voliči v USA neshodnou

Monica Rokus a Oliver Guňovský žijí v hlavním městě Washingtonu obklopeni liberálními voliči demokratů a teď i cedulemi na podporu Joea Bidena. U jejich domu ale takovou rozhodně nenajdete.

Odešli do Spojených států v 60. letech minulého století z komunistického Československa a říkají, že i tato zkušenost je vede k tomu dát znovu hlas Donaldu Trumpovi.

„Jako uprchlík ze socialismu budu rozhodně hlasovat pro Trumpa, stejně jako před čtyřmi lety,“ řekl Radiožurnálu Guňovský.

„Svoboda, která uniká čím dál více, protože liberální přístup k věcem je takový, že pokud nejsi s nimi, jsi proti nim. Chceme malou vládu a naše vlastní rozhodování, a ne aby vláda rozhodovala za nás,“ souhlasí Rokus.

Naprosto opačně uvažuje o Trumpovi, Bidenovi a komunismu Jan Smilek z Leesburgu ve Virginii, asi hodinu jízdy od Washingtonu. V Americe žije od roku 1997, coby student se předtím aktivně účastnil sametové revoluce, a bude volit Bidena. Amerika s Trumpem v Bílém domě totiž Smilkovi v lecčem připomíná jeho rodnou zemi před listopadem 1989.

„Myslím si, že Trump nemá žádnou jinou politiku, než že se snaží vyvolat strach ve společnosti. Protože jsem v socialismu vyrůstal, tak u Trumpa vidím některé věci, které mi starý systém připomínají, a nechci, aby byl i tady – například kult osobnosti. Byl jsem rozčílený, když jsem viděl, co udělal Trump před Bílým domem, aby si udělal bezvýznamnou fotku,“ vzpomíná Smilek na svou jarní účast na poklidné demonstraci ve Washingtonu.

Pandemie koronaviru

Rodáci z Československa, kteří budou volit, se neshodnou ani v názoru na další témata, včetně toho, které volební rok 2020 zásadně proměnilo – tedy jak současný prezident zvládl pandemii koronaviru.

„Myslím si, že pandemii totálně nezvládl on ani federální vláda. Trump je člověk, který nečte a nerad poslouchá komplikované prognózy. Nedokáže převzít zodpovědnost. Pandemie není žádná sranda a Trump o tom nechtěl slyšet. Ryba smrdí už od hlavy,“ říká Jan Smilek.

To Monica Rokus a Oliver Guňovský vystavují Trumpovi úplně opačné vysvědčení za to, jak krizi zvládá.

„Fantasticky. Nikdo o tom nic neví a každý o tom tolik mluví,“ říká Rokus. „Nikdo nevěděl, co je třeba udělat. Ani doktor Fauci (epidemiolog a ředitel amerického Národního institutu pro alergie a infekční onemocnění (NIAID) Anthony Fauci, pozn. red.), a obzvláště politici. Akorát Trumpa kritizovali,“ dodává Guňovský a společně s Monicou Rokus zkouší formulovat základní pozitivní důvody, proč chce další čtyři roky s Trumpem v Bílém domě.

„Dělá to skvěle. Udržuje to, že jsou daně nízké a regulace srozumitelné a všechno jde dobře. Je to byznysmen a tahle země potřebuje byznysmena,“ shodují se.

„Biden je zkušený člověk a ví, že je třeba stát sjednotit. Nikdy bych nevolil amatéra a Američané si ho naposledy zvolili a stát si to odskákal. Je třeba tam dostat profesionála, protože pro ně politika je,“ přeje si naopak Jan Smilek.