‚Volím AfD, ostatní jsou troubové.‘ V Sasku-Anhaltsku by pro pravicové extremisty hlasovalo 39 procent lidí

Může mít Německo už příští rok prvního zemského premiéra z krajně pravicové AfD? V Sasku-Anhaltsku dosahuje Alternativa pro Německo rekordních čísel. Tuto politickou stranu by zde podle posledních průzkumů volilo téměř 40 procent lidí. „Jsme Němci, žijeme v Německu a chceme stranu, která tady bude pro nás a ne pro celý svět,“ říká rodačka z města Quedlinburg v srdci Německa.

Město Quedlinburg v německém Sasku-Anhaltsku

Starobylé město Quedlinburg v německém Sasko-Anhaltsku | Foto: Tomáš Havlín | Zdroj: Český rozhlas

„Tradiční strany nevolím. Já volím AfD a ti ostatní jsou prostě troubové. Jsme Němci, žijeme v Německu a chceme stranu, která tady bude pro nás a ne pro celý svět,“ říká pro Radiožurnál seniorka, paní Hannelore, která se v sasko-anhaltském Quedlinburgu narodila.

„Dřív jsem se zajímala o politiku, ale teď už ani za mák. Ovšem jako Němci jsme toho museli hodně snést a teď přichází kde kdo a těží z toho. Azylanti, to je něco jiného. Ale tihle chtějí jen naše peníze a nemají tady co pohledávat. V naší zemi je taky spousta chudých lidí,“ zlobí se.

V promluvě paní Hannelore se mísí rozčarování z mainstreamových stran s nacionalismem a protiimigračními názory. Z toho, že je strana AfD v Sasku-Anhaltsku úředně považovaná za pravicově extremistickou, si nic nedělá a považuje to spíš za součást politického boje.

A nostalgicky vzpomíná na doby, kdy byl Quedlinburg ještě součástí východního Německa: „Musím říct, že politicky mi NDR vyhovovala víc. Tehdy jsem byla Němka. Ale dnes už nejsem,“ vypráví.

Podobně jako paní Hannelore smýšlí ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko podle srpnového průzkumu agentury Infratest dimap 39 procent voličů, kteří by také volili AfD. A podle studentky Jolandy to vyvolává sváry u nejednoho domácího krbu.

„V mé rodině, pokud vím, naštěstí nikdo AfD nevolí. Ale i tak vedeme leckdy vyhrocené diskuse, což bývá nepříjemné a také o to těžší, protože když je to v rodině, tak k tomu neodmyslitelně patří emoce,“ popisuje.

Ale podobné diskuse je dobré vést, je to jeden z nejefektivnějších způsobů, jak někoho přesvědčit - pokud to člověk považuje za nutné,“ uznává.

Ani studentka psychologie a molekulární biologie Jolanda ale není s mainstreamovými stranami spokojená a hlas by dala spíše postkomunistické Die Linke (Levice), po posledních volbách třetí nejsilnější straně v Sasku-Anhaltsku.

Město Quedlinburg v německém Sasku-Anhaltsku | Foto: Tomáš Havlín | Zdroj: Český rozhlas

Sjezd sociálních demokratů

Aby tradiční strany znovu nabraly voliče, měly by se podle Jolandy zaměřit na konkrétní problémy a skutečně měnit životy lidí k lepšímu. Neškodilo by prý ani slibované zvýšení minimální mzdy.

Sasko-anhaltští sociální demokrati si v sobotu zvolili na sjezdu v Quedlinburgu lídra pro nadcházející zemské volby. Na úpatí pohoří Harz ho přijel osobně podpořit předseda SPD a ministr financí Lars Klingbeil.

Nový lídr SPD v Sasku-Anhaltsku Armin Willingman povede stranu za rok do voleb. Zná ho ale jen málokdo | Foto: Tomáš Havlín | Zdroj: Český rozhlas

Na sjezdu mluvil o tom, že úkolem strany je společnost spojovat a ne štěpit. Ale sociální demokrati to budou mít těžké. V Sasku-Anhaltsku by je teď volilo asi 7 procent lidí.

Jelikož v krizi jsou i tradičně silní křesťanští demokraté – po letech mění lídra a nového nikdo moc nezná - otevírá se AfD pole působnosti. Pokud tato strana ještě posílí, může za rok v Sasku-Anhaltsku vůbec poprvé ve své historii obsadit post předsedy zemské vlády.

Na sjezd SPD přijel i předseda strany Lars Klingbeil. Sociální demokraté by podle něj měli bojovat hlavně za dobré pracovní podmínky | Foto: Tomáš Havlín | Zdroj: Český rozhlas

