Volkswagen kolaboroval v Brazílii s vojenskou diktaturou. Zavíral oči před mučením zaměstnanců

Volkswagen pravděpodobně kolaboroval s vojenským režimem v Brazílii. Radiožurnálu to řekl německý historik, kterého si automobilka najala, aby její činnost od 60. do 80. let prověřil. Na spolupráci brazilského závodu Volkswagen s tamější politickou policií upozornila v tomto týdnu řada německých médií. Sao Paulo 10:00 27. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uvnitř továrny Volkswagenu ve Wolfsburgu v roce 1960 | Foto: Roger W/Flickr.com | Zdroj: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic

Vězeň číslo 5171, Lúcio Bellentani. Po více než 40 letech se teď prochází po cele, kde za šíření komunistických letáků na půdě továrny Volkswagenu v brazilském Sao Paulu v roce 1972 strávil dlouhé měsíce.

„Vzali elektrický kabel. Jeden konec mi dali sem, do ucha, a druhý do močové trubice. A pak mi začali dávat elektrošoky. Polívali mě vodou. Bili mě do hlavy, do obličeje a kopali mě," vzpomíná na otřesné zážitky Bellentani v dokumentu německé novinářky Stefanie Dodtové, který odvysílala německá televize Das Erste.

Auta falšující emise mohou ztratit licenci. Týká se to Volkswagenu i Škody Číst článek

„Když jsme s Lúciem procházeli továrnu Volkswagenu, aby nám ukázal, kde pracoval a kde ho zatkli, cítili jsme, že současní zaměstnanci mají strach. Ani ho nepozdravili. Vůbec nevěděli, co mají v té situaci dělat. Jak se k němu chovat,“ popisuje Dodtová.

Ona a další němečtí novináři v tomto týdnu uveřejnili materiály, které poukazují na spolupráci Volkswagenu s brazilskou vojenskou juntou. Kvůli kolaboraci už zažalovalo německou automobilku předloni několik bývalých zaměstnanců, včetně Bellentaniho.

„Nebyl jsem to já, kdo trpěl nejvíc. Byli tam dělníci, kteří na fyzické mučení zemřeli. Mám štěstí, že jsem pořád tady. A to je důvod, proč s tím pokračuji. Bojuju i za ně. Bojuju za pravdu," popisuje Bellentani.

Volkswagen udával zaměstnance, říká historik

Volskwagen se před půl rokem rozhodl, že historii automobilky v Brazílii nechá prověřit historikem. A profesor Christopher Kopper z univerzity v Bielefeldu teď přišel s jasnými závěry.

„Volkswagen opakovaně udával své zaměstnance za šíření protirežimních letáků. Vojenská diktatura v Brazílii umožňovala dobré ekonomické podmínky, a tak nebyl důvod, proč protestovat proti politickým zločinům, o kterých všichni věděli,“ popisuje Kopper.

Profesor Radiožurnálu exkluzivně řekl, že finální zprávu o činnosti Volskwagenu v Brazílii dokončil o několik měsíců dříve. Tento týden ji odeslal automobilce, která mu prý přislíbila, že zprávu zveřejní.

Demontáž německé národní pýchy Číst článek

Zástupci Volskwagenu zatím neřekli, jak se k celé věci postaví. Obvinění jsou ale vážná. Novinářka Dodtová ve svém dokumentu poukázala například i na to, že vedení německé automobilky o zatýkání ve své brazilské továrně vědělo. Televizní štáb ukázal tehdejšímu šéfovi Volskwagenu Carlu Hanovi dopisy z té doby. Ten je prý nikdy neviděl a o zadrženích nevěděl.

Nové střípky o spolupráci Volkswagenu s brazilskou vojenskou juntou teď plní i brazilská média. Jihoamerická společnost je na podobné informace z historie poměrně citlivá.

„Možná ještě víc je citlivá v případě spolupráce dnešní největší mediální skupiny Globo s tehdejší vojenskou diktaturou. Je třeba říci, že v Jižní Americe byly daleko tvrdší vojenské režimy, se kterými soukromý sektor spolupracoval. Nejcitelnější to bylo asi v Argentině, kde se o podobné spolupráci mluvilo hlavně v souvislosti s automobilkou Ford,“ přibližuje bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Jižní Americe David Koubek.

Pro Volkswagen je to po skandálu s obcházením emisních kontrol další velmi nepříjemná situace. Případ možné spolupráce této automobilky s vojenskou chuntou v Brazílii teď řeší prokuratura v Sao Paulu.