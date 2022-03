Vyzývám vás, abyste udělali víc, řekl Zelenskyj v Kongresu. Zmínil útok na Pearl Harbor a 11. září

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj volal po další obranné pomoci své zemi i dalších protiruských sankcích, když ve středu z Kyjeva prostřednictvím videohovoru promluvil ke členům amerického Kongresu. Mluvil o potřebě vytvořit nad Ukrajinou bezletovou zónu nebo alespoň poslat jeho armádě sofistikované protiletecké systémy. Vyzval také k uvalení sankcí na všechny ruské politiky, kteří se od invaze na Ukrajinu nedistancovali. Aktualizováno Washington/Kyjev 14:39 16. 3. 2022 (Aktualizováno: 15:08 16. 3. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Žádáme o ukončení tohoto teroru. Žádáme tak mnoho? Chceme jen vytvořit bezletovou zónu nad Ukrajinou. Je to něco, co by Rusku znemožnilo nás terorizovat, terorizovat naše svobodná města. Je to mnoho? Máme alternativu. Víte, jaké obranné systémy potřebujeme. Víte, že existují, že je máte,“ přednesl své požadavky ukrajinský prezident.

„Vyzývám vás, abyste udělali víc. Jsou potřeba další balíky sankcí. Americké firmy musí okamžitě opustit ruský trh. Všechny americké přístavy by měly být uzavřeny pro ruské zboží. Mír je důležitější než zisk,“ prohlásil Zelenskyj.

To, co nyní „každý den“ zažívají obyvatelé ukrajinských měst, přirovnal k útoku Japonců na americký přístav Pearl Harbor v roce 1941 a k teroristickým útokům z 11. září 2001.

„V historii jste prožili okamžiky, které vám pomohou pochopit nás v současné době, kdy vás potřebujeme. Vzpomeňte si na strašné ráno, kdy byl napaden Pearl Harbor, na to černé nebe. Vzpomeňte si na 11. září, strašný den v roce 2001, kdy se ďábel pokusil napadnout vaše města. Vzpomeňte si na další okamžiky, kdy byli napadeni nevinní lidé ze vzduchu, když to nikdo nečekal, kdy jste to nemohli zastavit. A naše země nyní prožívá to samé každý den, v každém okamžiku, každou noc již tři týdny.“

Zmínil také, že ukrajinský lid miluje svobodu a již osm let odolává ruské agresi. „Rusko napadlo nejen nás, ale i základní lidské hodnoty,“ uvedl.

Členům amerického Kongresu také během svého projevu pustil video s hudebním podkresem plné záběrů z války na Ukrajině.

Ruský prezident Vladimir Putin odpoledne podle agentury TASS uvedl, že operace armády na Ukrajině byla jedinou možností, jak zajistit ruskou bezpečnost. Postupuje podle plánu, dodal. Sankce Západu proti Rusku podle Putina vážně poškodily celou globální ekonomiku a způsobí problémy s potravinami.