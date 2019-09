Hovor s Trumpem byl podle Zelenského ‚soukromý a důvěrný‘. Nátlak od amerického prezidenta popřel

Telefonický rozhovor prezidentů USA a Ukrajiny, který se dostal do centra politického zápasu amerických demokratů s Bílým domem, byl „soukromý a důvěrný“. V reakci na zahájení procedury impeachmentu proti Donaldu Trumpovi to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle listu Ukrajinska pravda se vyhnul odpovědi na dotaz, zda Trump spojoval poskytnutí pomoci Kyjevu s kauzou syna demokratického prezidentského kandidáta Bidena. Kyjev / Washington 12:33 25. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj | Zdroj: Reuters

Joe Biden v roce 2016, kdy byl viceprezidentem USA, telefonicky požadoval demisi ukrajinského generálního prokurátora Viktora Šokina, jenž byl už dříve kritizovaný za váhavý boj s všudypřítomnou korupcí a který byl nakonec skutečně odvolán. Šokinovi podřízení přitom v té době prošetřovali podezřelé obchodní aktivity Bidena juniora na Ukrajině.

Trump po Zelenském údajně chtěl, aby vyšetřování kauzy Huntera Bidena bylo obnoveno. Podmiňoval tím prý americkou finanční pomoc. Pro podezření ze zneužití úřadu nyní opoziční demokraté zahajují proceduru ústavní žaloby prezidenta.

Komu pomůže impeachment Trumpa? ‚Demokratům se vrátí jako plivanec do tváře,‘ tvrdí komentátor Číst článek

Přepis telefonátu – údajně se svolením Kyjeva – má Bílý dům zveřejnit ve středu. Zelenskyj ovšem na dotaz, zda s tímto zveřejněním souhlasí, odpověděl podle listu Ukrajinska pravda vyhýbavě jedním slovem: „Uvidíme.“

Zelenskyj popřel, že by na něj Trump v telefonátu jakkoli tlačil. „Nikdo na mě nemůže vyvíjet nátlak, jsem prezidentem nezávislé země. Ovlivňovat mě může jen můj syn, kterému je šest let,“ řekl prezident novinářům. O pomoc prý Trumpa žádat nebude. „Můžeme mluvit o podpoře, ale Ukrajina se o nic neprosí. Je to nová, silná země, sami můžeme pomoci jiným,“ prohlásil.

Chůze po provaze

Zelenskyj se má ve středu v newyorském sídle OSN sejít s Trumpem, ale podle kyjevských médií to nebude setkání jednoduché. „Byla by to za normálních okolností úžasná možnost vyladit vztahy s klíčovým západním sponzorem Ukrajiny, ale nakonec to bude chůze po provaze,“ napsal list Segodňa. Podle listu The Washington Post se někteří poradci Bílého domu snažili dokonce schůzku zrušit, aby Trump znovu nežádal obnovení kauzy Huntera Bidena.

Sněmovna reprezentantů začne chystat ústavní žalobu na Trumpa. ‚Hon na čarodějnice,‘ reagoval prezident Číst článek

Ukrajina se do centra protitrumpovské kampaně v USA dostala v posledních třech letech už podruhé, což Kyjev podle ukrajinských médií těžce nese. První kauzou byl případ bývalého šéfa Trumpovy volební kampaně Paula Manaforta, který byl odsouzen na 7,5 roku do vězení za spiknutí proti USA, za pokus ovlivňovat svědky a za daňové a bankovní podvody. Americký soud ho mimo jiné poslal za mříže za nezákonný lobbing ve prospěch bývalého proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče.

Spojené státy patří k největším západním ochráncům Kyjeva a ukrajinská armáda je do značné míry závislá na americké finanční i materiální pomoci. Energetické zdroje Ukrajiny se staly lákadlem pro západní investory včetně Huntera Bidena, který podnikal i v Číně. Dramatický politický vývoj plný zvratů zároveň do země přitahoval politické konzultanty a lobbisty typu Manaforta těžící z přízně ukrajinských oligarchů.