Analytik: Zelenskyj na svém evropském turné vytváří spojenectví a připravuje se tak na vstup do NATO

Prezident Petr Pavel jednal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským o budoucím členství Ukrajiny v NATO nebo o další podpoře v boji proti ruské agresi. „Z tiskové konference bylo hodně cítit, že se ta jednání odehrávala v přátelské atmosféře dvou velmi blízkých spojenců, a to jak s ohledem na pomoc Česka Ukrajině, tak s vyhlídkou na další potenciál spolupráce,“ míní analytik Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky. Rozhovor Praha 15:12 7. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volodymyr Zelenskyj a Petr Pavel na Pražském hradě | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Nicméně určité rozdíly v postojích tady jsou. Když došlo na otázku, jestli by Ukrajina už příští týden na summitu NATO ve Vilniusu měla dostat pozvánku, tak prezident Zelenskyj zopakoval, že to by byl ideální případ. Ale prezident Pavel toto neřekl.

Ukrajinský prezident to samozřejmě říkat musí. Právě protože ten lobbing nejen tady v Česku, ale i do mezinárodního společenství je to, čemu se teď skutečně intenzivně věnuje v posledních několika týdnech. Česko, ale i další státy jsou mu v tom do velké míry spojenci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý pořad v audiozáznamu. Moderuje Lukáš Matoška

Na druhou stranu my jako Česko, součást Severoatlantické aliance, máme i své vlastní zájmy, a to je samozřejmě udržet NATO jako akceschopnou a kredibilní instituci, která je schopná dostát svým závazkům.

A bohužel kdyby se Ukrajina stala členem Severoatlantické aliance přes noc, tak by toho schopná nebyla, protože není ani kapacita, ani politická vůle z pohledu 31 států NATO jít dnes bojovat na Ukrajinu a bránit území, které je každý den zpochybňováno a narušováno ruskými údery.

Toto je realita, ve které žijeme, a to je také něco, z čeho potom vycházel prezident Petr Pavel, když velmi realisticky reflektoval na to, že se Ukrajina musí stát budoucí členkou Severoatlantické aliance. Na druhou stranu až v momentě, kdy to umožní podmínky a také schopnosti Severoatlantické aliance.

Česko daruje Ukrajině útočné helikoptéry a velkorážní munici, slíbil Fiala po jednání se Zelenským Číst článek

Po návštěvě Česka prezident Zelenskyj zavítá také do Turecka. Předtím byl v bulharské Sofii. Jeho evropské turné tedy ještě není u konce, ale kdybyste ho už měl ohodnotit, nakolik je tedy úspěšné, když, jak se zdá, prezident Zelenskyj nedosáhne toho, aby příští týden Ukrajina dostala pozvánku do NATO.

Musíme si uvědomit, že toto nebudou ty čtyři státy, pravděpodobně ještě se Slovenskem, které o tom budou nakonec rozhodovat. Budou to ty velké státy ve smyslu Spojených států, ale i také poměrně zdrženlivého postoje v Německu. A to jsou státy, kde Ukrajina také dlouze lobbuje, ale musí se samozřejmě opírat i o své podporovatele a ti jsou právě z našeho regionu.

(...) Takže je vidět, že Zelenskyj usiluje o vybudování nových vztahů, partnerství a také získání dodatečné formy podpory například v této věci kolem nadcházejícím summitu ve Vilniusu.

Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu výše.