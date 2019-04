Videopřestřelka Zelenského s Porošenkem. ‚Když stadion, tak stadion,‘ dohodli si místo debaty

V jednom dynamická hudba s Volodymyrem Zelenským vcházejícím na stadion, ve druhém klidnější podkres se stojícím Petrem Porošenkem. Postupující kandidáti do druhého kola ukrajinských prezidentských voleb se, zdá se, dohodli přes videovzkazy na konání debaty. Stanout proti sobě mají na kyjevském Olympijském stadionu. Video Kyjev 11:39 4. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva: vítěz prvního kola ukrajinských prezidentských voleb Volodymyr Zelenskyj a druhý postupující a současný prezident Petro Porošenko | Foto: Valentyn Ogirenko/Viacheslav Ratynskyi | Zdroj: koláž iRozhlas.cz/Reuters

„Obracím se na Petra Porošenka. Vyzýváte mne k debatě. Doufal jste, že dostanu strach, že se schovám. Ne. Já nejsem vy v roce 2014,“ říká Volodymyr Zelenskyj ve videu, ve kterém nezapře dosavadní kariéru showmana. Naráží na to, že Porošenko před pěti lety odmítl veřejnou diskusi s Tymošenkovou.

Kromě toho, že by se debata měla konat na Olympijském stadionu v Kyjevě, Zelenskyj požaduje, aby ji v přímém přenosu vysílaly všechny televizní kanály a aby směli být přítomni všichni novináři. Další jeho podmínkou je, že oba kandidáti musejí projít expertním vyšetřením a „dokázat národu, že mezi nimi není alkoholik ani narkoman“.

Podle ukrajinských zákonů se má debata konat dva dny před druhým kolem voleb v televizním studiu.

Žádná loutka či klaun

Porošenko, který před tím Zelenského k debatě vyzval, odpověděl ještě v průběhu noci ve vlastním videu. „Zásady debat jsou napsané v zákoně o prezidentských volbách, prosím, přečtěte si je. Mohou proběhnout ve veřejnoprávní televizi s přenosem pro desítky miliony lidí… Ale když stadion, tak stadion. Čekám na vás, Volodymyre Oleksandroviči,“ řekl současný prezident.

Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей.



Але стадіон, так стадіон.



Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. pic.twitter.com/O0e9AInEO5 — Петро Порошенко (@poroshenko) 4. dubna 2019

Zelenskyj po Porošenkovi také požaduje, aby na znamení úcty k soupeři veřejně řekl, že „debata se povede nikoli s loutkou Kremlu nebo (oligarchy Ihora) Kolomojského... nebo s klaunem, ale s kandidátem na prezidenta Volodymyrem Zelenským“.

Porošenko totiž hned po prvním kole voleb prohlásil, že za Zelenským stojí oligarcha Kolomojskyj. „Osud mě svedl dohromady s loutkou Kolomojského, nedáme Kolomojskému šanci,“ uvedl.

Ukrajinský miliardář Kolomojskyj se v roce 2015 dostal s Porošenkem do střetu poté, co jej vláda připravila o vliv ve státní ropné společnosti UkrTransNafta, ve které má menšinový podíl. Kolomojskyj tehdy do sídla firmy poslal své ozbrojence. Porošenko následně Kolomojského sesadil z úřadu gubernátora.

Před prvním kolem nedebatovali

Ani Zelenskyj, ani Porošenko před prvním kolem do prezidentských debat nepřišli. Účast odmítala i Julija Tymošenková, konec ale do studia dorazila. Po krátkém projevu ale hned odešla.

První kolo voleb podle oficiálních výsledků vyhrál Zelenskyj se ziskem přes 30 procent hlasů, druhého Porošenka podpořilo necelých 16 procent zúčastněných voličů.

Na třetím místě skončila se 13,4 procenta hlasů expremiérka Julija Tymošenková, která prezidenta obvinila, že postoupil jen díky zfalšování výsledků.