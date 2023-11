ONLINE: Pouštět se do tématu voleb je nezodpovědné, musíme se soustředit na obranu, míní Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se vyslovil k otázce prezidentských voleb, které se podle ústavy mají konat na jaře příštího roku. Podle něj není na volby vhodný čas. Současné ukrajinské zákony konání voleb v době válečného stavu neumožňují. Sledujeme online Kyjev 6:51 7. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj | Foto: Johanna Geron | Zdroj: Reuters

Ve svém pravidelném večerním videohlášení ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že v době válečného stavu s mnoha výzvami je absolutně nezodpovědné a lehkomyslné vnášet do společnosti téma voleb.

Podle Zelenského by se všichni měli mnohem víc soustředit na obranu státu, zničení okupantů a svobodu Ukrajiny.

Stát má struktury, které jsou schopné odpovědět na všechny otázky společnosti, tak aby nezůstal žádný prostor pro konflikty a cizí hry proti Ukrajině, uvedl Zelenskyj.

Minulý týden na Ukrajině ohlásil svůj záměr kandidovat ve volbách, pokud by se uskutečnily, bývalý poradce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč. Zelenskyj už v srpnu uvedl, že pokud by se volby konaly, tak by kandidoval.