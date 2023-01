Zelenskyj zakázal ukrajinským úředníkům dovolenou v zahraničí. Nesmí na ni ani ministři a soudci

Ukrajinští státní úředníci a poslanci nebudou moct jezdit na dovolenou do zahraničí. Na návrh Bezpečnostní rady státu jim to zakázal prezident Volodymyr Zelenskyj. Stalo se tak poté, co se na sociálních sítích objevily fotografie několika vysokých státních úředníků, jak odpočívají v evropských letoviscích.

