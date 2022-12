Jet k moři, dát si pivo. Po tom touží ukrajinský prezident Zelenskyj, až skončí válka

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pořadu amerického moderátora Davida Lettermana řekl, že chce být hlavou státu do vítězství Ukrajiny ve válce s Ruskem. O své politické budoucnosti za tímto horizontem nepřemýšlí, rád by ale zajel k moři a dal si pivo. Informoval o tom v pondělí server RBK-Ukrajina. Kyjev 19:50 12. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Chci jen k moři, když už vyhrajeme. A dát si pivo, to chci hodně,“ řekl Zelenskyj v pořadu s názvem Svého dalšího hosta nemusím představovat (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Až do našeho vítězství budu určitě prezidentem a pak si o tom ani netroufám přemýšlet. Nejsem na to připraven. Chci jen k moři, když už vyhrajeme. A dát si pivo, to chci hodně,“ řekl Zelenskyj v pořadu s názvem Svého dalšího hosta nemusím představovat, který zveřejnila streamovací služba Netflix.

V pořadu, který se natáčel před několika dny v kyjevském metru a který v jeden okamžik přerušil letecký poplach, Zelenskyj také uvedl, že by nyní bylo nezodpovědné říct, kdy válka s Ruskem skončí.

Putin může přijít o podporu separatistických republik, míní americký institut Číst článek

Stane se tak podle něj ve chvíli, kdy „získáme zpět svou zemi a budeme na svých hranicích“, nikoliv když konflikt „zamrzne“. Naznačil, že konec války by mohl nastat smrtí ruského prezidenta Vladimira Putina, neboť Rusko by se poté „muselo zabývat domácí politikou místo zahraniční“.

Na dotaz ke svému dennímu režimu ukrajinský prezident odpověděl, že vstává obvykle po půl šesté, pokud ho dříve nevzbudí urgentní telefonát. Řízení války se podle svých slov věnuje „každým dnem od rána do večera“. Své děti vídá jen zřídka, s nimi i s manželkou Olenou si ale pravidelně volá.