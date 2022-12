,Nepotřebuji odvoz, ale munici!‘ Zelenskyj se během ruské invaze stal státníkem světového formátu

„Potkají se dva Židé z Oděsy a jeden se druhého ptá: - Tak jaká je situace? Co se říká? - No, říká se, že je válka. - Válka? Jaká válka? - Rusko válčí s NATO. - Vážně? - Ano, ano, je válka. Rusko bojuje s NATO. - No, a jak to jde? - No, padlo 70 tisíc ruských vojáků, už skoro nemají žádné rakety, spoustu techniky rozbili, zničili. Takže tak to jde. - A co NATO? - NATO? NATO ještě nedorazilo.“

Volodymyr Zelenskyj (prezident Ukrajiny)