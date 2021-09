Válka Ukrajiny s Ruskem? Podle prezidenta Zelenského by to byla největší chyba

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj připouští možnost úplné války s Ruskem, nicméně by to podle něj byla „největší chyba“. Podle agentury TASS to v pátek mimo jiné řekl v průběhu diskuse fóra YES Brainstorming.

