Zvednou pro obhajující von der Leyenovou ruku? Čeští europoslanci z šéfky Komise příliš nadšení nejsou

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová chce post v čele unijní exekutivy obhájit i v dalším období – po červnových evropských volbách. Podporu jednadvaceti českých europoslanců ale nebude mít vůbec jistou. Někteří z kandidátů von der Leyenovou rovnou odmítají. Jiní žádají výrazné zmírnění její zelené politiky. Jen hrstka z nich šéfku Komise chválí. Od stálé zpravodajky Praha 11:00 29. února 2024

O bývalé německé ministryni obrany von der Leyenové se mluví jako o nejvážnější kandidátce do čela Komise, protože její Evropská lidová strana podle průzkumů pravděpodobně volby znovu vyhraje.

Navíc bude mít von der Leyenová zřejmě podporu vlády v Německu i samotné frakce Evropské lidové strany v europarlamentu – ta bude její nominaci schvalovat příští týden na stranickém kongresu v Bukurešti.

Nového šéfa či šéfku Evropské komise po volbách vyberou unijní lídři včetně premiéra Petra Fialy z ODS, který má s von der Leyenovou dlouhodobě dobré vztahy. A kandidáta či spíše kandidátku pak bude schvalovat právě 720 nově zvolených europoslanců ze všech členských států včetně Česka.

Český rozhlas proto oslovil europoslance, kteří chtějí svůj post obhájit, ale i nové kandidáty do europarlamentu z těch stran či uskupení, která mají podle volebních modelů šanci na překročení pětiprocentní hranice pro vstup do Evropského parlamentu, s otázkou, zda by von der Leyenovou v dalším období podpořili.

Příliš zelená?

Před pěti lety nastupovala von der Leyenová do čela Komise s jasnou prioritou: prosadit plán na klimaticky neutrální Evropu, tedy Green Deal. Právě to jí dnes ale mnozí vyčítají. Mezi nimi je i europoslanec Ondřej Knotek z hnutí ANO, který chce křeslo ve volbách obhájit.

„Evropská unie se pod Ursulou von der Leyenovou stala méně konkurenceschopnou, především díky ambiciózní klimatické legislativě, ke které jí bohužel pomohlo i české předsednictví. My Ursulu von der Leyenovou nepodporujeme,“ uvedl Knotek, jehož hnutí ANO aktuálně v Evropském parlamentu patří k liberální frakci Renew.

Další kandidát ANO Ondřej Kovařík k tomu dodává, že podpora je možná pouze v případě, že se kandidát či kandidátka zaváže k prosazení změn „nesmyslných“ opatření v klimatické politice. „Mám na mysli zejména zákaz spalovacích motorů nebo rozšíření systému emisních povolenek,“ uvedl Kovařík.

A podobný postoj zastává také lídr koalice Spolu, europoslanec Alexandr Vondra z ODS. Nová Evropská komise by podle něho měla v zelené politice zásadně ubrat. „Budeme chtít výrazně odlišnou Evropskou komisi, než byla doposud, podstatně méně vlivu různých Timmermansů a spol. Realističtější způsob politiky. Tahle politika, která jednostranně akcentovala velmi radikální podobu Green Dealu odsuzuje Evropu do situace, kdy zcela ztrácí konkurenceschopnost vůči ostatnímu světu,“ řekl Vondra.

Skeptická je k ambicím von der Leyenové také dvojka na kandidátce Spolu Veronika Vrecionová z ODS. „Pro mě je zásadní program, s nímž kandidát přijde. Minule jsem pro Ursulu von der Leyenovou z toho důvodu nehlasovala,“ uvedla Vrecionová.

Nejistá podpora lidovců

Koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 ve volbách kandiduje společně, v Evropském parlamentu však strany patří k různým politickým frakcím. ODS je aktuálně členem frakce Evropských konzervativců a reformistů. TOP 09 a lidovci patří do frakce Evropské lidové strany, tedy do domovské skupiny Ursuly von der Leyenové.

Přesto ani u nich nemá současná šéfka Komise stoprocentní podporu. A to navzdory tomu, že šéf Evropské lidové strany, německý europoslanec Manfred Weber kandidaturu von der Leyenové podpořil.

Obhajující europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL, uvedl, že jeho hlas zatím von der Leyenová jistý nemá.

„Ne vždy jsme byli s její prací spokojeni. Je potřeba s ní o těch našich výhradách mluvit a chtít vědět, jakým způsobem bude chtít pokračovat. Ona čtyři roky nebyla schopna jakýmkoli způsobem oponovat panu Timmermansovi v Green Dealu. A naši kritiku přecházela,“ tvrdí Zdechovský.

Právě Zdechovský bude jedním z delegátů zmíněného kongresu Evropské lidové strany v Bukurešti, který příští týden rozhodne o nominaci von der Leyenové. Vzhledem k tomu, že německá politička nemá ve straně žádného výrazného protikandidáta, neočekává se, že by u svých spolustraníků propadla.

Schopná lídryně a silná osobnost

Smířlivější je k von der Leyenové další obhajující lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová. Uvedla, že i přes některé výhrady podpoří další funkční období současné šéfky Komise.

„Je velmi schopná a silná osobnost. A v této těžké době, kterou Evropa jako celek i svět zažívá, se projevila jako dobrý lídr. Jsem připravena ji na kongresu Evropské lidové strany podpořit,“ uvedla Šojdrová.

Podobně se vyjádřil Luděk Niedermayer z TOP 09. „Ona je dobrá kandidátka Evropské lidové strany z mnoha důvodů. Té Komisi se opravdu spoustu věcí povedlo. Já vím, že část lidí vnímá klimatickou agendu jako kontroverzní. Ale neměli bychom zapomenout, jakou velkou roli hrála Evropská komise při zvládnutí závěrečné fáze pandemie, jak moc se nám podařilo sjednotit většinu světa proti ruské agresi na Ukrajině nebo zvládnout energetickou krizi,“ uvedl Niedermayer.

A pozitivně práci von der Leyenové hodnotí i volební lídryně Starostů a nezávislých Danuše Nerudová.

„V případě, že bych byla zvolená, bych pro její další působení v čele Evropské komise hlasovala, byť bych si přála, aby Komise víc vnímala potřeby Evropanů a aby začala řešit skutečné problémy Evropy, jako je třeba konkurenceschopnost, protože zaostáváme v inovacích, aby začala řešit společnou obranu a tak dále,“ uvedla Nerudová.

Opatrnější je další kandidát Starostů Jan Farský z hnutí STAN: „Myslím, že těch pět let zvládla. Těch krizí bylo opravdu hodně. Ona dokázala dát Evropu dohromady, až překvapivě dobře. Ale otázkou je, kdo budou další kandidáti. Myslím, že Evropa má mít v čele člověka, který má dlouhodobou vizi Evropy, aby ji udržel bezpečnou a prosperující. Ursula von der Leyenová nemusí být jedinou,“ uvedl Farský.

Podmínky Pirátů

Podle pirátských europoslanců má von der Leyenová za sebou mix povedených kroků i neúspěchů, jak shrnuje europoslanec Mikuláš Peksa.

„V určitých oblastech šla politika Komise v posledních pěti letech dobrým směrem, jindy byl záměr dobrý, ale provedení vcelku problematické. Narážím například na tzv. legislativu Chat Control, na nedostatečné prosazování nových nástrojů na ochranu právního státu a evropských peněz nebo rozvolňování některých klimatických opatření,“ uvedl Peksa.

Podpora Pirátů tak bude záviset na splnění některých podmínek, jak uvedl pirátský lídr, europoslanec Marcel Kolaja: „Ta parlamentní většina, u které bude Ursula von der Leyenová hledat podporu v Evropském parlamentu, se musí opírat o proevropské demokratické skupiny. Určitě nepodpoříme předsedkyni, která by chtěla hledat podporu v euroskeptických vodách nebo u krajně pravicových stran,“ uvedl Kolaja.

Podobně situaci vidí Markéta Gregorová, dvojka na pirátské kandidátce. „Evropa se nyní výrazně stáčí směrem k ultrakonzervativní, ultrapravicové politice, která je mimo jiné proti zelené tranzici. Pokud by von der Leyen chtěla ‚jít s většinou‘ a opírat se i o tyto hlasy, tak nevidím žádný důvod ji podpořit. V tomto případě by totiž nebyla schopná prioritizovat důležitou agendu, včetně klimatické politiky,“ uvedla Gregorová. Dodala, že se však šéfka Komise dobře vypořádala s krizemi způsobenými koronavirem a ruskou agresí.

Představitelé koalice SPD a Trikolora Petr Mach a obhajující europoslanec Ivan David podporu von der Leyenové jednoznačně vyloučili. „Pro paní von der Leyenovou určitě hlasovat nebudeme. Budeme chtít kandidáta, který se zaváže, že Komise navrhne zrušení Green Dealu,“ prohlásil Mach.

Blednoucí zelená

Zrušení Green Dealu, který v roce 2019 odsouhlasili unijní lídři včetně tehdejšího premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, je podle expertů na unijní politiku nerealistický požadavek. Evropa se zavázala, že se do roku 2050 stane klimaticky neutrálním kontinentem.

Konkrétní kroky, jak toho dosáhnout, pak přinesl takzvaný klimatický balíček (Fit for 55), který v uplynulých pěti letech důsledně prosazovala von der Leyenová i bývalý místopředseda Evropské komise Frans Timmermans.

V posledních měsících však von der Leyenová svoji zelenou politiku částečně odsouvá do pozadí. Mimo jiné v reakci na protesty zemědělců, které propukly v řadě členských států Evropské unie.

Ale i v reakci na tlak své domovské Evropské lidové strany. Začátkem února tak šéfka Komise oznámila, že stahuje sporný návrh na snížení používání pesticidů v zemědělství.

Při představování nových klimatických cílů pro rok 2040 pak ustoupila od požadavků na zemědělce. Dle očekávání Evropská komise doporučila, aby se do roku 2040 snížila produkce emisí v Evropské unii o 90 procent oproti roku 1990. Původně plánované doporučení na snižování emisí v zemědělství však Komise z dokumentu vyškrtla.