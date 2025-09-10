Von der Leyenová: Dění v Gaze otřásá svědomím lidstva. Komise chce pozastavit dohodu s Izraelem
Evropská komise navrhne v reakci na dění v Pásmu Gazy částečně pozastavit obchodní dohodu s Izraelem. Ve výročním projevu o stavu Unie před europoslanci ve Štrasburku to prohlásila předsedkyně unijní exekutivy Ursula von der Leyenová. Komise podle ní také navrhne uvalení unijních sankcí na extremistické ministry izraelské vlády. Proti sankcím proti Izraeli se dlouhodobě staví menšina členských států, včetně Česka.
Předsedkyně Evropské komise čelí dlouhodobě kritice části europoslanců za údajné zavírání očí před katastrofální situací v Gaze. Nyní ale vystoupila se svým zatím nejtvrdším vyjádřením na adresu Izraele.
Unie není v sankcích proti Izraeli jednotná. Největším postihem by bylo pozastavení asociační dohody
„To, co se děje v Gaze, otřáslo svědomím světa. Lidé zabíjení při žebrání o jídlo. Matky s bezvládnými dětmi v náručí. Ty obrazy jsou prostě katastrofální. Takže chci začít velmi jasným sdělením: Hladomor způsobený člověkem nikdy nemůže být válečnou zbraní. Tohle musí přestat,“ prohlásila von der Leyenová.
Evropská unie si podle ní nemůže dovolit být nečinná a musí na dění v Pásmu Gazy reagovat.
Evropská komise proto pozastaví bilaterální platby Izraeli, nicméně například financování památníku holokaustu Jad Vašem a izraelské občanské společnosti nebude ovlivněno. Komise také navrhne částečné pozastavení asociační dohody týkající se opatření v oblasti obchodu.
Von der Leyenová vyzvala k jednotnému postupu Evropské unie. „Pro mnoho občanů je neschopnost Evropy dohodnout se na společné cestě vpřed bolestivá. Ptají se, jak moc horší ještě musí věci být, než bude možné reagovat jednotně,“ uvedla šéfka komise.
Evropská komise už dřív navrhla pozastavit členství Izraele v programu EU pro financování výzkumu Horizont Evropa. Členské státy ale na tom zatím nedokázaly najít shodu. Možné zásahy proti Izraeli v reakci na dění v Gaze dlouhodobě blokuje mimo jiné Česko.