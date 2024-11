Von der Leyenová je odtržená od reality. Evropa se bude pět let dále propadat, tvrdí Dostálová

Noví členové Evropské komise překvapivě hladce prošli grilováním před poslanci Evropského parlamentu. Jaké výhrady mají k nově sestavenému týmu Ursuly von der Leyenové europoslanci z hnutí ANO? „Myslím si, že cíle Evropské komise musely mnoho občanů doslova posadit na židli,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu europoslankyně z hnutí ANO a místopředsedkyně europarlamentní frakce Patrioti pro Evropu, Klára Dostálová. Štrasburk 0:10 28. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidátka do europarlamentu za hnutí ANO Klára Dostálová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Evropský parlament ve středu po poledni schválil novou Evropskou komisi. Vaše frakce už dopředu avizovala, že novou komisi nepodpoří. Uvažovali jste někdy vůbec, že byste hlasovali pro komisi sestavenou Ursulou von der Leyenovou, nebo to vůbec nebylo téma k debatě?

Už jsme o tom hovořili včera (v úterý). Na druhou stranu jsme si říkali, že počkáme na úvodní slovo paní Ursuly von der Leyenové a to nás tedy nezklamalo. Nás to jenom utvrdilo v tom názoru.

V úvodním slově paní předsedkyně Evropské komise opravdu potvrdila, že je odtržená od reality, že vůbec nevnímá problémy občanů, firem, podnikatelů, podnikatelského sektoru jako takového.

Ona na rovinu deklarovala, že se bude pokračovat Green Dealu, což samozřejmě povede k tomu, že firmy budou odcházet z Evropské unie, že lidi budou ztrácet zaměstnání, že se bude snižovat životní úroveň.

Dokonce říkala, že ne vždycky je možné zachovat svobodu slova, to znamená, bude tady fungovat určitá cenzura. (Říkala), že bude pokračovat v dekarbonizaci, což jsou samozřejmě špatné signály. Takto se karty nerozdaly, voliči očekávali nějakou změnu, ale změna se nekoná…

Omlouvám se, že vám do toho skáču. Vy říkáte, že voliči karty takto nerozdali. Na druhé straně asi je tak rozdali, když většina Evropského parlamentu hlasovalo pro tuto Evropskou komisi.

Musím říci, že právě ty liberálnější strany hodně ztratily, ale oni tam vytvářejí koalici. Aby byla paní Ursula von der Leyenová zvolená, tak políbila prsten Zelených – což se samozřejmě předtím neodehrálo – místo toho, aby vyslyšela ty hlasy, že voliči skutečně volali po nějakých změnách.

Ano, nejsilnější frakce je i EPP, pak jsou to samozřejmě sociální demokraté a třetí nejsilnější jsou patrioti. Chápu, že takový ten konzervativní přístup, na to si potřebujeme u voličů ještě asi pár let počkat.

Ale na druhou stranu velmi kvituji, že u konkrétních návrhů, o kterých se tady hlasuje, už se někdy podaří, aby zvítězil zdravý selský rozum, viz například odlesňování, což dneska (ve středu) samozřejmě levičáci, zelení dali, jak se hezky říká, spapat paní Ursule von der Leyenové.

Když se podíváte i na to hlasování, ona získala 370 hlasů. To je samozřejmě daleko méně, než když se volila ona jako předsedkyně, to znamená i ta nevole tady v Evropském parlamentu je. Není to prostě drtivé vítězství.

Když se vrátím k těm důvodům, říkala jste, že pro vás to definitivní rozhodnutí přišlo po projevu Ursuly von der Leyenové. Na druhé straně jste rozhodovali a schvalovali všech 27 členů Evropské komise. Hraje v tom případě jeden projev předsedkyně Evropské komise roli?

Musí hrát takovou roli, protože bohužel ta poslední role toho Evropského parlamentu je, že nehlasujeme o jednotlivých komisařích. Za sebe mohu říci, že se mi některá slyšení líbila.

Byla jsem s některými eurokomisaři spokojená, ale nehlasujeme o každém zvlášť. Hlasujeme o komisi jako celku, to znamená, že musíme počkat na úvodní slovo šéfové celé komise, která v podstatě představí, co bude komise dělat a jaké jsou její hlavní cíle.

Myslím si, že ty cíle musely mnoho občanů nejenom Česka, ale celé Evropské unie doslova posadit na židli. Žádná sebereflexe, žádné vnímání reality. Takže se obávám, že Evropa se bude pět let dále propadat a bude to na úkor nás všech.

Hodnocení eurokomisařů

V souvislosti s takzvaným grilováním evropských komisařů jsem si připomněl váš letošní předvolební rozhovor pro iDNES.cz. Vy jste v něm mluvila o tom, že v Evropském parlamentu prosadíte změny Green Dealu. A na otázku, jak toho chcete dosáhnout, jste odpověděla: „Správný čas bude při takzvaném grilování eurokomisařů, které musejí absolvovat před nástupem do úřadu. V ten moment, pokud tedy chtějí být zvoleni, naslibují hory i s horáky a my musíme docílit toho, aby se zavázali, že jsou připraveni revidovat cíle Green Dealu, že tomu chtějí dát nějaký reálný rámec.“ Máte pocit, že se vám podařilo to, co jste v tom rozhovoru slibovala?

Skutečně jsme tak učinili, viz samozřejmě ty velmi tvrdé otázky právě na ty, co se zabývají zelenou dohodou, což je zejména paní (Španělka Teresa) Riberová a paní (Švédka Jessika) Roswallová anebo pan (Nizozemec Wopke) Hoekstra kolem zemědělství.

Hodnocení neproběhla, takže u těch lidí, když nám neodpověděli na otázky, tak jsme u hodnocení nemohli reflektovat to, že neodpověděli. Proběhlo hodnocení, kde i strany, které jsou ve vládní většině, konstatovaly, že to nebylo úplně dobré, že se na ty otázky neodpovídalo a tak dále.

Když vám teď cituji ta slova z předvolební kampaně, neukazuje se, že jste tehdy byla, řekněme, „naivní“ směrem k tomu, jak to chodí v Evropském parlamentu?

Vy jste taky před chviličkou řekl, že bychom asi měli změnit ta pravidla, když to takhle nezafungovalo…

Ne, já jsem se ptal, jestli by se měla změnit, to je něco jiného.

Ano, ptal jste se, jestli by se měla změnit pravidla. Já jsem říkala, že by se měla dodržovat ta, která jsou. A tady to prostě vidíte, že to je úplně nabíledni, když se zavřeli za dveře, s nikým se nebavili.

V podstatě neprobíhalo legitimní slyšení tak, jak by mělo. Rozhodně jsem nebyla naivní. Spíše jsem počítala s tím, že budou zachovány procesy tak, jak jsme byli zvyklí v minulých komisích. A to se nestalo. Tady prostě zvítězila politika.

Teď budeme muset o to víc napnout síly ve výborech a v konkrétních návrzích legislativy tak, aby se to upravovalo. Ale zase musím říci i z dnešních (středečních) vystoupení napříč politickým spektrem, že mnoho lidí upozorňovalo paní Ursulu von der Leyenovou – i ti, co hlasovali pro ni – že budou velkými strážci toho, aby se věci nějakým způsobem jako zlepšily.

