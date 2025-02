Votápek: Zastavit boje by od Putina bylo chytré, Rusové by to uvítali. Záleží, jak to má spočítané

Ruská válka na Ukrajině trvá už tři roky. Podle ukrajinské rozvědky právě u příležitosti tohoto výročí Rusko hodlá vyhlásit vítězství nad Ukrajinou a NATO. „Nic v tom Vladimiru Putin nebrání, protože on suverénně ovládá ruský informační prostor. To, co řekne on, je pravda. A je nepřehlédnutelné, že velká část ruské společnosti by uvítala zastavení bojů,“ říká v pořadu Osobnost Plus analytik, diplomat a znalec Ruska Vladimír Votápek. Osobnost Plus Praha 20:28 25. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Bylo by to od něj svým způsobem velmi chytré,“ pokračuje. „Každý diktátor potřebuje vyhlásit vítězství.“

Zastavení bojů by také znamenalo, že Kreml přestává do krajnosti napínat ekonomické, lidské, vojenské zdroje Ruska, vysvětluje analytik. Otázkou ale je, zda by Putin následně nepocítil potřebu dobýt zbytek Ukrajiny.

„Záleží, jak to má spočítané. Jestli si myslí, že by to dokázal teď. Anebo jestli je pro něj lepší si dát pauzu, doplnit zásoby, vycvičit nové vojáky, vyrobit další tisíce raket. A potom, až se mu to bude hodit, tak znovu obnovit útok proti Ukrajině,“ zvažuje Votápek.

„Že by Rusko bez přinucení dodržovalo jakékoliv smlouvy nebo garance příměří, může věřit snad jenom příslušník americké administrativy, nikdo jiný. Takhle hloupí lidé už v Evropě nejsou,“ míní znalec Ruska.

Zároveň je podle něj třeba kalkulovat s tím, že americká pomoc Kyjevu se může zastavit. Evropská pomoc bude velmi pravděpodobně pokračovat.

Ovládnutí Ukrajiny

Putinovým cílem bylo už od začátku ovládnout celou Ukrajinu, připojit ji k Ruské federaci, nebo ji mít v moci díky loutkovému režimu, jakým je Bělorusko Alexandra Lukašenka, připomíná Votápek.

„Putin to napsal už na samém počátku své politické kariéry: Největší geopolitickou katastrofou 20. století byl rozpad Sovětského svazu. A on by to jistě rád napravil,“ usuzuje analytik.

Spojené státy se ale nyní pod vedením Donalda Trumpa chovají nevypočitatelně. „My teď nevíme, kde jsou červené čáry pro americkou administrativu. Kdybychom se mohli spolehnout na to, že se chovají racionálně, tak bychom je dokázali lépe odhadnout,“ upozorňuje Votápek a dodává:

„Nedokážeme teď odhadnout míru iracionality politického žvástu v USA. Zatím jsme nenarazili na její hranice.“

Bude mít Evropa síly na to, aby aktivněji pomáhala Ukrajině v boji? Jak vnímají válku Rusové? Jaká je Putinova strategie? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus výše.