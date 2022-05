Ve stranických primárkách v USA se bojuje i o budoucí podporu Evropy. Vůle pomáhat může ochladnout

Ruská válka na Ukrajině ukazuje, jak moc je Evropa a její bezpečnost stále závislá na podpoře od Spojených států. Ty jsou lídry pomoci Ukrajině i posilování východního křídla NATO. Amerika se ale mění a právě teď během stranických primárek před podzimními volbami do Kongresu se tam bojuje i o to, kam bude v bezpečnostní podpoře Evropy dál směřovat. Co se v tomto ohledu v Americe děje a na co by se Evropa včetně Česka měla raději připravit? Od stálého zpravodaje Praha 17:07 16. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trump se snaží do Kongresu prosadit co nejvíc kandidátů, kteří nestojí o to, aby se Amerika příliš angažovala ve prospěch Evropy (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Republikánskou stranu a její voliče stále velmi silně ovládá Donald Trump. Jak moc, to ukážou následující týdny a měsíce. Bývalý prezident se do Bílého domu za necelé tři roky může zase vrátit nebo tam pomoci podobně smýšlejícímu politikovi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 USA se postaví za své partnery v NATO, slíbil prezident Biden. Co kdyby ale americkou administrativu řídili Trumpovi republikáni? Poslechněte si celou reportáž

Momentálně se snaží do Kongresu prosadit co nejvíc kandidátů, kteří stejně jako on nestojí o to, aby se Amerika příliš angažovala ve prospěch Evropy a teď konkrétně Ukrajiny.

V dubnu Trump také popsal, že během svého prezidentství podmiňoval americkou pomoc evropským členům NATO tím, jestli plní své finanční závazky výdajů na obranu, což Česko zatím nedělá.

Jeden z prezidentů zemí NATO se Trumpa zeptal: „A to znamená, že když nebudeme platit, tak nás nebudete chránit před Ruskem?“ A bývalý prezident odpověděl, že přesně tak to myslí.

Česká reakce

I Česko se připravuje na možnost, že se domácí politické klima v Americe po roce 2025 změní natolik, že Spojené státy přestanou mít zájem zaštiťovat evropskou obranu vůči Rusku.

Černochová: Česko uzavře s USA dohodu o obranné spolupráci. Ve hře jsou i stíhačky a tanky Číst článek

Během nedávné návštěvy ve Washingtonu se k situaci vyjádřila i ministryně obrany Černochová a ministr zahraničí Lipavský.

„Já si ty obavy připouštět nechci, myslím si, že i v zájmu USA je, aby Evropa byla bezpečná,“ řekla Černochová. Také Lipavský si nepřipouští žádnou nejistotu: „USA vždycky dodržovali svoje závazky a není důvod, abychom o tom jakkoli pochybovali.“

Varování, že americká vůle podílet se na transatlantické bezpečnosti může ochladnout, ale zaznívá ve Spojených státech z mnoha stran.

Vyjádření republikánů

Republikánský senátor Mitt Romney pro CNN řekl, že pokud by se Trump do funkce prezidenta vrátil, znamenalo by to dost dramatický rozchod Spojených států s ochotou podílet se na společné bezpečnosti.

USA budou moct dodávat rychleji zbraně na Ukrajinu. Biden obnovil program z druhé světové války Číst článek

Několik Trumpových bývalých spolupracovníků včetně jeho někdejšího poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona tvrdí, že během druhého funkčního období se Trump chtěl pokusit Spojené státy vyvést z NATO. Cítí to tak i někteří běžní Američani.

„Pokud by byl znovu zvolený, je možné, že by nás z NATO stáhl. Moje důvěra v to, co bylo pro Ameriku samozřejmé, už není tak silná jako dřív. Nerad to říkám, ale nejsem si vůbec jistý, že nám evropské země můžou věřit a spoléhat na nás. I když se tu názory lišily, zastřešovalo to vědomí, že společně s Evropou jsme silnější. Rád bych řekl, že tu pro vás vždycky budeme – ale nejsem si tím jistý,“ říká Dave Kitzinger, bývalý republikán s armádní minulostí.

Trump také v Ohiu v primárkách úspěšně podpořil JD Vance, který řekl, že ho Ukrajina nezajímá, že není důležitá.

Trump je stále lídrem republikánů a jeho bývalý poradce pro národní bezpečnost Bolton ve své knize píše, že Trump chtěl ve druhém funkčním období vyvést naši zemi z NATO a že Putin podle něj věřil, že s Trumpem v Bílém domě dosáhne svých cílů.