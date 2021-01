Jak se z podporovatelů Trumpa stali zatčení? ‚Vyhraje, nebo bude válka,’ vzkazovali při tažení na Kapitol

Smrtí čtyř lidí a hromadným zatýkáním skončilo ve Washingtonu tažení příznivců prezidenta Donalda Trumpa k budově Kongresu.

Ten zrovna formálně potvrzoval vítězství demokrata Joea Bidena v prezidentských volbách, když do slabě střeženého Kapitolu násilně vtrhnul dav. Zákonodárci se museli ukrýt do kanceláří, ale útočníci se dostali i do některých z nich.

Vše začalo před Bílým domem projevem Donalda Trumpa k desetitisícům jeho fanoušků, kteří do Washingtonu přijeli a věří jeho lživým tvrzením, že volby prohrál podvodem.

Na dohled odtud v bělostné budově Kapitolu právě začíná schůze Kongresu a tady před Bílým domem právě končící prezident Donald Trump tisícím nebo spíš desetitisícům příznivců vzkazuje:

„Budeme muset bojovat mnohem tvrději. Teď je na Kongresu, aby se postavil tomuto neslýchanému útoku na naši demokracii. A jak tu skončíme, půjdeme spolu ke Kapitolu fandit našim statečným senátorům a kongresmanům. Ale některým asi tolik ne. Protože, když budeme slabí, tak si svoji zemi zpátky nevezmeme. Musíte ukázat sílu, musíte být silní,” říká během projevu.

O chvíli později už se mohutná řeka Američanů několika širokými bulváry valí směrem ke Kongresu. „Bojujte za svobodu, bojujte za Trumpa. Ještě čtyři roky” nebo "zastavte krádež” křičí demonstranti.

Jeden z demonstrantů drží nad hlavou nápis „Hang the traitors” tedy „Pověste zrádce” | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Vlají tu americké a Trumpovské konfederační prapory a jeden z mužů drží nad hlavou ceduli, která žádá oběsit zrádce. Ptám se proto, koho přesně tím myslí.

„Kdo na sobě má čepici Trump, ten není zrádce,” odpovídá nejdřív muž, pak ale svou odpověď pozměňuje. „Ale vážně – řeknu ti, jak se to pozná. Je to jednoduché. Kdokoli řekne ‚zvolený prezident Biden’, tak to je zrádce,” dodává.

Oprátka před Kapitolem

Kolemjdoucí vzkaz oceňují. A o kus dál skutečně Trumpovy příznivci postavili šibenici a na ní visí oprátku. Rozhodně neznějí poraženecky, věří, že prezident Trump ještě má plán, jak situaci zvrátit a říkají tohle je poslední možnost, jak to ještě udělat mírově, pak by měla být nasazené armáda.

Potestující dokonce postavili šibenici | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Budova Kongresu s ikonickou bílou kopulí včetně improvizované tribuny, která už tu stojí pro inauguraci Joea Bidena, se nakonec ocitá v naprostém obležení Trumpových příznivců.

„Tohle je naprosto neuvěřitelné. Doufám, že z toho vzejde něco dobrého. Nevím, jestli se to stane, ale Amerika se potřebuje probudit a uvědomit si, co se nám tu děje. Jestli tohle dovolíme, tak se staneme socialistickou zemí. Nemohla jsem si to nechat ujít a doufám, že naši zákonodárci nám budou naslouchat a prozkoumají ty důkazy, místo aby říkali, že žádné nejsou,” vysvětluje Cindy, proč ve středu přijela k Bílému domu a Kapitolu až z Arizony na druhém konci kontinentu.

„Myslím, že volby byly ukradené, a nechápu, proč soudce a ostatní nezajímají důkazy. Místo toho nám říkají, že jsme šílenci, pravicoví extremisti a kdovíco ještě. Ale my jsme jen pravověrní Američani. Pokud Joe Biden vyhrál férově, tak dobře. Ale nemyslím si to,” doplňuje.

I didn't know that storming the Capitol Building included a complimentary tour guide. pic.twitter.com/VfBOryEJhU — . , (@humptapuss) January 7, 2021

Lock-down i střelba

Stejně jako desetitisíce lidí tady a miliony v celé zemi věří Donaldu Trumpovi a jeho teorii rozsáhlého volebního spiknutí a nikoli úřady, audity či desítkami soudních sporů potvrzeným výsledkům.

Dav postupně proniká až do bezprostřední blízkosti budovy Kongresu, vidíme pyrotechnické efekty, policie vyhlašuje lock-down, tedy bezpečnostní uzavření, budovy. A město vyhlašuje už na šestou hodinu odpolední místního času zákaz vycházení.

Následně přichází informace, že uvnitř budovy Kapitolu se střílelo, schůze Kongresu je přerušený a někteří lidé si pochvalují, že se schvalování Bidenova vítězství zastavilo.„Hodně z těchto lidí vlastní zbraně. Když je naštvete, tak za to šeredně zaplatíte. Vidíte, jaký je tu teď blázinec. Podle mě buď vyhraje Trump, nebo bude válka,” popisuje Mallon.

„Lidi přišli bránit svou zemi, takže jsem to čekal. A doufám, že to skončí ve prospěch prezidenta Trumpa,” souhlasí John. To je situace, za které za necelé dva týdny vstoupí do Bílého domu příští prezident Joe Biden.

Co se dělo poté, si můžete přečíst v online reportáži.

