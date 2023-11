Zabil kritičku Kremlu, z vězení ho pustili o 11 let dříve. Vrah Politkovské bojuje na Ukrajině

Jeden z odsouzených za vraždu ruské novinářky a kritičky Kremlu Anny Politkovské byl předčasně propuštěn z vězení a odešel bojovat na Ukrajinu. Napsal to v úterý portál Baza, který má blízko k ruským bezpečnostním složkám. Ruští vyšetřovatelé před lety označili bývalého policistu Sergeje Chadžikurbanova za jednoho z organizátorů vraždy, soud ho poslal za mříže na 20 let. Ve vězení měl být do roku 2034.

Moskva/Kyjev 12:09 14. listopadu 2023