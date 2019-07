‚Takhle to dopadá, když se vám nelíbí fašistické nápisy.‘ Polského novináře napadli během vyjížďky

Polský novinář Przemysław Witkowski, který přispívá do různých médií a zároveň učí na Vratislavské univerzitě, byl ve čtvrtek ve Vratislavi napaden poté, co kritizoval homofobní nápisy. Ty vyzývaly mimo jiné k násilí vůči příslušníkům sexuálních menšin. Mladý útočník mu zřejmě zlomil nos, napsal server polské mutace magazínu Newsweek. Vratislav 21:19 25. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Przemysław Witkowski po napadení | Zdroj: Facebook Przemysława Witkowského

K napadení došlo ve čtvrtek kolem 18. hodiny. Witkowski a jeho partnerka Ania jeli po nábřeží Odry na kolech, když na zdi uviděli nápisy, které příslušníky sexuálních menšin označovaly za pedofily, vyzývaly k boji s LGBT a „kulturním marxismem“. Na zdi byly i keltské kříže.

V Polsku na průvod za práva sexuálních menšin házeli kamení, láhve a dělobuchy. Policie zadržela 20 lidí Číst článek

Novinář i jeho partnerka hesla podle Newsweeku nahlas komentovali. „Nahlas jsme řekli, že to je skandál. Já použil ještě silnější slovo. Prošli jsme kolem pár lidí včetně mladého muže, asi 21 mu bylo, měl vojenské kalhoty, čepici, tričko a tmavé brýle,“ řekl Witkowski svému domovskému serveru OKO.press.

Dojeli do slepé uličky a zastavili, aby Witkowski zkontroloval závadu na svém kole, zatímco Ania jela napřed. Mladík k němu přiběhl a zeptal se ho, jestli se mu nápisy nelíbily. Přidal také pár urážek a zvedl Witkowského kolo. Při následné potyčce útočník novináře udeřil pěstí a kopl.

Byla přivolána policie a novinář zamířil do nemocnice, zřejmě se zlomeným nosem. Na Facebooku poté napsal „Takhle to dopadá, když se vám nelíbí fašistické nápisy u Odry“.

Mladík byl podle něj členem jedné z polských nacionalistických skupin. „Jsou to prostě ničemové,“ řekl Witkowski, který se věnuje mimo jiné polské krajní pravici. Nedomnívá se, že by útok souvisel s jeho prací a aktivismem, nebo že by ho útočník poznal. „Obzvlášť ne, když jsem se oholil,“ zakončil Witkowski.

Podle serveru Wprost policie po útočníkovi pátrá. Minulou sobotu došlo v polském Bělostoku k útoku na průvod gayů a lesbiček. Policisté zadrželi asi 20 lidí.