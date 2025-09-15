Vražda jako rozbuška? Část politiků chce smrt Charlieho Kirka využít, tvrdí zpravodaj

Kardinál Dominik Duka bude tento týden v Praze celebrovat mši za Charlieho Kirka. Smrt známého konzervativního aktivisty rezonuje po celém světě, i tady v Česku. Jak tvrdě zasáhla samotné USA?
Příznivci pravicové politiky jsou hodně zdrcení. V USA budou také mše, už tu bylo i několik zádušních. Lidé se scházeli v malých i velkých kostelech a modlili se za Charlieho Kirka. A dá se říct, že společnost je opět rozdělená – na tu, která truchlí, a tu, která to přijímá jako smutnou událost, ale ne, že by nějak protestovala. Nebo jsem aspoň neviděl žádné demonstrace, které by poukazovaly na to, jaký Charlie Kirk byl. To se objevuje na sociálních sítích a na YouTube, kde vysvětlují, jaké měl postoje. Není to ale žádné vyzývání k tomu ho neuznávat. Zkrátka úcta k tomu, že někdo zemřel, tady je. A u pravicové části je to ještě spojené se vzýváním někoho, kdo pro ně byl významný. Dávají na odiv velké truchlení.
Je to zvláštní v tom, že když třeba při povodních v Texasu, při kterých zahynulo více než sto lidí, prezident Trump vyhlásil smutek a nařídil stažení vlajek na půl žerdi, tak někde byly stažené, někde ne, jak kdo chtěl. A teď, když jsem se díval jenom tady po Virginii, Marylandu nebo Washingtonu, tak jsou vlajky opravdu skoro všude na půl žerdi – na hotelech, před hasičskými stanicemi, nemocnicemi… Zkrátka nejenom před federálními budovami, ale všude, kde jsem viděl vlajky, tak nebyly úplně nahoře na stožáru.
Podezřelý střelec je podle informací, které máme v tuto chvíli k dispozici, ve vazbě. Existuje dostatek důkazů, že právě on bude za zavraždění Kirka odsouzen?
To nechám na soudu, jestli to bude stačit. Jaké byly jeho subjektivní pohnutky a jestli byl příčetný… To všechno bude muset posoudit porota a soudce, ale důkazy se docela vrší. Jednak jsou záběry z kamer – člověk, který utíkal ze střechy, odkud střílel, je v oblečení, ve kterém byl podezřelý zatčen.
A hlavně o tom, co udělal, řekl doma, když přišel domů na večeři. Ne, že by se tím chlubil, ale mezi řečí to řekl a někdo z rodiny se s tím svěřil rodinnému příteli. Ten byl tím, kdo to pak šel nahlásit šerifovi. Předpokládám tedy, že budou otisky jeho… Ne prstů, ale mají existovat otisky dlaně a předloktí na zbrani, která byla nalezená. Určitě budou prováděny další pachové stopy a veškeré možné výzkumy. Takže si myslím, že důkazů bude dost. Sice nepřímým, ale důkazem je i to, že o tom mluvil. Pravděpodobně se nepřizná. Uvidíme, jak bude vypadat jeho první stání před soudem, kdy se ho budou ptát, jestli se cítí vinen, a taky co všechno se podaří FBI a policejním orgánům shromáždit. Ale vypadá to, že si jsou jistí, že to je on. Guvernér Utahu Spencer Cox rovnou říkal, že budou pro pachatele žádat trest smrti. Takže to pro něj vůbec nevypadá dobře.
Ke střelci se váže hned několik dezinformací, které se objevily na sociálních sítích a které musí novináři opakovaně vyvracet. Jsou to třeba zprávy o tom, že byl podporovatelem Donalda Trumpa nebo že byl naopak registrovaným voličem demokratů.
Nedá se to potvrdit, protože zatím není nic z jeho výpovědí. Asi už proběhly výslechy, ale není jasné, jestli je vůbec ochotný vypovídat. Může využívat práva mlčet, aby si nepřitížil nebo aby se do toho dále nezaplétal. Takže možná vůbec nic neříká. Rodina řekla jen to, že za poslední roky se více politizoval. Zajímal se o politiku, ale nevědí, o jakou část spektra. Není jasné, koho podporoval. Je ale jasné, že mu vadily názory Charlieho Kirka. Při večeři říkal, že byl u nich ve škole a že ho nemá rád. Jistě tedy nebyl jeho podporovatelem, ale nevíme, jestli volil Donalda Trumpa, nebo Kamalu Harrisovou… Jeho motiv tedy není úplně jasný. Ano, bylo to asi kvůli tomu, že Kirka neměl rád, zároveň to nebyl masový střelec – zaměřil se pouze na jednu osobu a pak utíkal, už nestřílel na nikoho dalšího. Zatím ale nejsou indicie k tomu určit, jakého byl světonázoru a proč to vlastně udělal.
Osudná zastávka
Video z vraždy Charlieho Kirka obletělo sociální sítě. Stalo se to na jedné z univerzit ve státě Utah, kde Kirk mluvil k velkému davu studentů. Kdybys mi měl – jako člověku, který viděl jenom úsek záběrů – přiblížit, k čemu tam konkrétně došlo, jak bys to popsal?
Byl to meeting na stadionu, s asi třemi tisíci studenty. Takových meetingů pod širým nebem nebo v posluchárnách měl hodně. A objížděl je hlavně před volbami. Loni objížděl střední a vysoké školy a snažil se se studenty diskutovat. Byly to ale takové diskuse, že se student na něco zeptal a on mu odpověděl otázkou. Na školách, které se považují za líheň liberálů nebo levicových myšlenek – což tomu tak může být, ale nemusí – se snažil propagovat konzervativní proud. Často tam přicházel s velice radikálními myšlenkami, měl velice konzervativní názory na dostupnost potratů, rovnost mužů a žen a se studenty řešil dost sexistické věci.
Tohle bylo jedno z těchto shromáždění. Založil organizaci, která by se dala nazvat jako Bod obratu USA – Turning Point USA. Je to mládežnická organizace zaměřená hlavně na mladé konzervativce, mohli bychom říct republikány. Takto se tedy snažil středoškoláky i vysokoškoláky ovlivnit. Zrovna na tomto meetingu se ho student zeptal, jestli ví, kolik je transgender střelců mezi pachateli hromadných vražd.
Následovala výměna mezi nimi, kdy Kirk řekne příliš hodně, student odvětí, že jen pět a doptává se, kolik bylo pachatelů masových střeleb dohromady.
Kirk mu zase odpověděl otázkou a v tu chvíli přišel výstřel, který ho zasáhl do krku. Rána byla fatální, lékaři ho už nedokázali zachránit. Čili to bylo při diskuzi se studenty. Sice tam byla policejní ochranka, kterou měl už nějakou dobu – mohl se bát o svůj život – ale nebylo to takové, jako když ji má prezident. Je to obyčejná soukromá osoba, žádný státník ani politik. Bylo tam tedy policejní zajištění pořádku, ale samozřejmě nemohli prohledat budovu, která byla asi 200 metrů daleko. Odtud střelec s dalekonosnou puškou střílel.
Na útržcích videí jsem zaznamenal, že se lidé okamžitě po výstřelu rozutekli. Zavládla panika. Nikdo netušil, zda není víc střelců nebo jestli bude střelba pokračovat. Někteří se zabarikádovali ve svých třídách. Zmiňoval jsi, že Kirk jezdil po školách a přednášel, respektive odpovídal na otázky studentů v takových velkých debatách. Byla tohle zastávka v rámci větší tour?
Myslím, že to byla první zastávka. Pochází z Arizony a Utah je stát hned vedle, na sever od Arizony. A zase to bylo jedno z přesvědčovacích turné, protože za rok, v polovině volebního období prezidenta, čekají USA takzvané midterm elections. To jsou volby, kdy se mění celá Sněmovna reprezentantů, takže je tu permanentní předvolební kampaň – pro guvernéra, senátora nebo pro uvolněné místo ve sněmovně. A on samozřejmě měl zájem pokračovat v propagaci konzervativních myšlenek. Takže tohle byla jen jedna z cest a další měl jistě ještě naplánované.
Kirkovi bylo 31 let, byl považovaný za konzervativního aktivistu. Už před lety jsem ho viděl, že chodil do duelů se studenty. Už jsi nastínil, že se stavěl proti potratům… Co přesně se snažil studentům sdělovat?
Když budeme u těch potratů, tak on samozřejmě říkal, že zachování života je nade vše. Vzpomínám si na přestřelku s jednou studentkou, která byla dost ostrá a ptala se ho, co by se stalo, kdyby jeho desetiletá dcera byla obětí znásilnění. Jestli by byl pro to, aby si dítě ponechala, nebo by jí povolil interrupci. A on skoro nezaváhal a řekl, že by ho rozhodně donosila. A v davu to zašumělo, protože řekl, že i kdyby byla obětí znásilnění desetiletá dívka, tak by byl pro to, aby se ten život neukončil, i kdyby to bylo následkem trestného činu na dítěti.
Na univerzitě v Cambridge se ho ptali na očkování. Na to odpověděl, že si o svém vlastním těle můžeme rozhodovat každý sám. Když chceme interrupce, kdy je vaše tělo jenom vaše a můžeme o něm rozhodovat, tak si můžeme rozhodovat i o tom, co si do sebe necháme píchnout. Nejdřív to zužoval na covid, ale potom to rozšířil i na spalničky, zarděnky… Zkrátka dětské nemoci, které se v Evropě běžně očkují a nikdo o tom příliš nepřemýšlí. V USA se rodič může rozhodnout a v některých státech – podotýkám ne v celých USA – může říct, že dítě očkovat nechce z důvodu náboženského vyznání, že tomu nevěří nebo má jiné důvody. Dítě tak musí být přijato do předškolní výchovy, i když není očkované. Například v Texasu se pak rozšířila epidemie spalniček a šířilo se to i do dalších států. Tuším, že dvě děti nemoci podlehly. Hlásá tedy, že si můžeme sami rozhodovat o svém těle.
Potom říká, neposílejme peníze na Ukrajinu.
„… further funding a kinetic conflict against Russia and the Russian Federation is not our fight, not our conflict.“
Charlie Kirk, konzervativní aktivista (The Charlie Kirk Show via Media Matter, 8. 7. 2025)
Také tvrdí, že nemusíme mít kvóty pro to, abychom měli zastoupení různých ras.
„I´m sorry, if I see a black pilot, I´m gonna be like boy, I hope he´s qualified.“
Charlie Kirk, konzervativní aktivista (The Charlie Kirk Show, 18. 1. 2024)
Takové poznámky zkrátka měl, dost kontroverzní, a studenti s ním o tom diskutovali. Je diskutabilní, jestli to, že třicetiletý člověk mluví se studenty, kterým je 18 nebo 20 let, není jistá disproporce. Má samozřejmě daleko větší zkušenosti a argumentační možnosti a on je opravdu docela odpálkoval.
Symbol?
Kromě toho, jak říkáš, že měl kontroverzní názory, tak byl velmi oblíbený mezi mladými lidmi. Měl populární podcast, na sociálních sítích si vybudoval pověst dobrého otce a manžela, tak se i prezentoval. Někdy se o něm taky psalo jako o MAGA aktivistovi. Jak tomu mám rozumět?
V předvolební kampani pomáhal Donaldu Trumpovi, to znamená to Make America Great Again. Byl toho zastáncem, na shromážděních rozhazoval čepice s nápisem MAGA a byl takovým Trumpovým předvojem mezi mladými lidmi. Pomohl mu získat hlasy mladých voličů. Donald Trump mu za to děkoval, že mu pomohl získat voliče hlavně na TikToku. Byť pro něj nehlasovali v některých swing státech, tak přece jen tím strůjcem úspěchu mezi mladými voliči mohl být právě Charlie Kirk. Hodně ovlivňoval mínění mladých konzervativních voličů. Některé možná přiměl k tomu, aby v primárkách nehlasovali pro jiného kandidáta, třeba pro Nikki Haleyovou, ale právě pro Donalda Trumpa. Za to si vysloužil oblibu mezi špičkami republikánské strany. Také třeba uváděl meeting J. D. Vance, přátelil se s Donaldem Juniorem, nejstarším synem Donalda Trumpa. Byl tedy docela zapojený do těchto struktur, ale ještě nedostal žádnou politickou funkci.
Donald Trump označil Charlieho Kirka za mučedníka.
„For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. He is a martyr for truth and freedom and there has never been anyone who was so respected by youth.“
Donald Trump, prezident USA (YouTube, White House, 11. 9. 2025)
V magazínu The Atlantic jsem četl, že vražda Kirka je pro USA neštěstím. Žijí teď v neustálé paranoie? Může každý další takový čin zvyšovat pravděpodobnost něčeho dalšího? A může to vyvolat vlnu politické nenávisti napříč Amerikou?
Může a zdá se, že se o to část politiků vehementně snaží. Je evidentní, že jeho smrt využijí. Ne snad propagandisticky, ale zkrátka toho využijí, aby upevnili svoje postavení a aby ukázali, že jsou ti dobří a že ti levicoví – demokraté – jsou špatní. Chystá se velkolepý pohřeb, který bude na stadionu v Glendale, vedle Phoenixu, v Arizoně, kde Charlie Kirk žil. Bude to odpoledne, takže už po veškerých mších, ale nevím, na jak dlouho to je naplánované. S ohledem na to, že to bude na stadionu, tak se očekává velikánská účast. Bude to tedy asi docela bombastická akce. Některé televize to jistě budou přenášet přímým přenosem.
Teď se toho snaží využít. Říkají, že je obětí levicového extremismu a že levičáci jsou ti, kteří útočí. Ale už zamlčují to, že bylo několik útoků i na demokratické politiky, že někdo zaútočil kladivem na manžela bývalé předsedkyně dolní sněmovny Kongresu Nancy Pelosiové, že zastřelili členku kongresu v Minnesotě a jejího manžela, dalšího senátora chtěli zastřelit… Teď tedy republikáni poukazují na to, že tu jsou ti oškliví demokraté a trochu mi to připadá, jestli je nebudou chtít očernit natolik, že by třeba mohli chtít i jejich zákaz, omezení nebo něco takového. Neříkám, že to spěje k vládě jedné strany, ale rétorika, která se teď roztáčí, chce vyvolat odpor k levicovým hodnotám a demokratické straně.
Zemřel manžel, otec dvou dětí. Jeho manželka Erika Kirková v dost emotivní výpovědi řekla, že hnutí, které její manžel vytvořil, nezanikne. Co bude dál?
„You have no idea the fire that you have ignited within this wife (…) the movement my husband built will not die. It won't (…) No one will ever forget my husband's name. And I will make sure of it.“
Erika Kirková, manželka Charlieho Kirka (YouTube, Turning Point USA, 13. 9. 2025)
Zcela jistě bude někdy v prosinci výroční konference. Tuším, že to bude 19. nebo 21. prosince právě v Arizoně. Takže to se jistě chystá a bude to velké. A bude to taky velká oslava tohoto člověka. Dokážu si představit, že tam bude velikánská fotografie a že z něj opravdu udělají mučedníka. Takže i po smrti bude tento člověk poslem konzervativních až radikálních myšlenek. Nevím, jestli s tím paní Kirková souhlasí, nicméně souhlasila s velkým pohřbem. Takže předpokládám, že i ona bude součástí této velké akce a že bude chtít svého manžela glorifikovat.
Ano, je tu snaha z něj udělat symbol. To se málem povedlo, když byl Donald Trump střelený do ucha. Tento útok mu rozhodně pomohl získat preference ve volbách minulý rok a je možné, že pokud se bude dlouho udržovat mučednický status Charlieho Kirka, tak jim to také pomůže, třeba ve volbách příští rok. Ale udržet to v povědomí lidí bude docela těžké.
