Slovenské vládě hrozí další odchody. Most-Híd chce konec ministra vnitra

Podle serveru Aktuality.sk ministryně spravedlnosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) údajně premiérovi Robertu Ficovi dala sedm dní, aby ministra vnitra Roberta Kaliňáka odvolal, jinak odchází sama z vlády.

Předseda strany Most-Híd ale informaci v pátek popřel. „To si někdo vymyslel, ne poprvé. Já jsem si s ní okamžitě telefonoval,“ řekl Bugár v rádiu Expres. Strana podle něj chce, aby se to, zda ministr vnitra Kaliňák odejde z funkce, vyřešilo tenhle měsíc.

Policie by měla být zdrženlivější, vypouštění 'balonků' je nezodpovědné, říká šéf zavražděného novináře Číst článek

Žitňanská vychází dlouhodobě v průzkumech jako nejoblíbenější a nejdůvěryhodnější členka Ficova kabinetu. O tom, že zvažuje odchod z vlády v souvislosti s vraždou Jána Kuciaka, se mluví už delší dobu. Žitňanská je přitom ze strany Most-Híd a její odchod by mohl znamenat výrazný rozkol mezi koaličními stranami.

V předešlých dnech už rezignoval ministr kultury, který se podle svých slov nedokázal smířit s tím, že během jeho působení někdo zavraždil novináře.

Zůstat? Nezůstat?

Samotný Most-Híd jednal ve čtvrtek několik hodin o tom, zda zůstat ve Ficově vládě. Zatím zůstává. Jednou z jeho podmínek je zapojení mezinárodních vyšetřovatelů do případu Jána Kuciaka.

„Právě proto, aby vyšetřování bylo důvěryhodné a nezávislé, je potřeba rozšířit vyšetřovací tým a zapojit do něj mezinárodní vyšetřovatele z různých zemí. Pokud by pro to byly nějaké legislativní překážky, tak jsme ochotni okamžitě přijmout ve zkráceném legislativním řízení změnu, která by to umožnila,“ sdělil předseda strany Béla Bugár.

Kokain, obchod s lidmi, praní špinavých peněz. 'Ndranghetu u nás může leccos zajímat, říká expert Číst článek

Dodal, že to není tím, že by jeho strana nevěřila slovenským kriminalistům a slovenské policii, ale uvědomuje si společenské napětí. Pokud by tedy mělo něco vzbuzovat nedůvěru v řádné vyšetření tragické smrti dvou lidí, musí se to podle něj řešit. I proto žádá odchod ministra vnitra Roberta Kaliňáka.

Slovenská koalice se skládá ze tří stran. Kromě Mostu-Híd a premiérovy strany Smer ji tvoří ještě Slovenská národní strana, kterou vede šéf parlamentu Andrej Danko. Od této partaje nezaznělo od zjištění tragické události zatím nic. V tuto chvíli budoucnost vlády řeší zřejmě jen dvě strany.

Minus jeden poslanec

Slovenská koalice premiéra Roberta Fica přišla ve sněmovně o jednoho poslance, v Národní radě si ale nadále udrží těsnou většinu. Poslanec Igor Janckulík dnes oznámil odchod z poslaneckého klubu vládní strany Most-Híd, v parlamentu bude působit jako nezařazený poslanec. Své rozhodnutí oznámil v souvislosti s prací zavražděného novináře Jána Kuciaka, který ve svém nedokončeném článku mimo jiné upozornil na vazby spolupracovníků premiéra Fica na italské podnikatele spojované s mafií.

Poslední text zavražděného novináře Kuciaka: Italská mafie na Slovensku. Její chapadla sahají i do politiky Číst článek

"Považuji za nepřípustné, aby osoby na nejvyšších a citlivých postech měly spojení s mimořádně pochybnými osobami, které jsou důvodně podezřelé z napojení na mafii," napsal Janckulík na sociální síti.

Koalice stran Smeru-sociální demokracie (Směr-SD), Slovenské národní strany a Most-Híd bude mít ve 150členné sněmovně nově 78 poslanců. Při hlasování sněmovny koalici obvykle podporuje i několika nezařazených zákonodárců.

Janckulík ve volbách kandidoval za stranu Síť, která po vnitrostranickém rozkolu přišla o většinu poslanců a následně vypadla z koalice. Janckulík spolu s několika dalšími kolegy ze Sítě pak vstoupil do klubu strany Most-Híd.

46964