Vražda novinářky. 'Galiziová byla mým největším nepřítelem, její vrahy ale najdu,' vzkázal maltský premiér

Zavražděná maltská novinářka Daphne Caruanová Galiziová byla mým „největším nepřítelem", přiznal maltský premiér Joseph Muscat v rozhovoru, který ve středu otiskl italský deník La Repubblica. Zároveň ale prohlásil, že její vrahy najde a postaví je před soud. V jiném rozhovoru pro list La Stampa Muscat připomněl, že novinářka měla mnoho nepřátel, šéfa opozice například nedávno obvinila mimo jiné z praní špinavých peněz. Valletta 17:51 18. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Asi nejznámější maltská investigativní novinářka Daphne Caruana Galiziová byla zavražděna, v jejím autě explodovala nálož | Foto: Reuters | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Syn novinářky v úterý ze spoluúčasti na zločinu nepřímo obvinil Muscatovu vládu. Třiapadesátiletá žurnalistka na jaře několik blízkých premiéra Muscata, zejména jeho choť Michelle, obvinila z toho, že si otevřeli účet v Panamě, kam putovaly mimo jiné úplatky z Ázerbájdžánu.

Maltský premiér Joseph Muschat na snímku vlevo | Zdroj: Reuters

Premiér byl nucen vyhlásit předčasné volby, které v červnu, kdy Malta předsedala Evropské unii, s přehledem vyhrál.

„Je nemyslitelné, aby někdo v zemi, jako je Malta, zahynul kvůli své práci, v případě Caruanové Galiziové kvůli tomu, co psala," zdůraznil premiér v rozhovoru pro italský list La Repubblica. „Byla pravděpodobně mým největším nepřítelem, útočila na mě od té doby, co jsem stál v čele opozice. Ale to byla její práce," řekl dále Muscat.

'Blogující fúrie.' Zavražděná novinářka Galiziová odkrývala kauzu Panama Papers i korupci na Maltě Číst článek

Připomněl, že o asistenci při vyšetřování požádal americký Federální úřad pro vyšetřování FBI a přizval nizozemské soudní experty. Muscat dále uvedl, že novinářka na svém blogu minulý měsíc informovala, že jí vyhrožují „lidé z opozice".

Šéf opozice Adrian Delia premiéra v úterý vyzval, aby odstoupil, když nedokázal zavražděné zaručit bezpečnost. Muscat mu v televizi kontroval, že nemůže chránit toho, kdo o to nestojí. Podle zdrojů z maltské policie výbušninou, která po explozi novinářčin vůz odmrštila ze silnice daleko do pole, byl semtex, informovala agentura AFP.