Šedivý: Atentát na Skripala je brutální trest. Pro další přeběhlíky to má být odstrašující moment

Řada důkazů směřuje k tomu, že otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala má na svědomí Moskva. Řekl to ve vysílání Radiožurnálu český velvyslanec při NATO Jiří Šedivý. Rusko tak podle něj chtělo exemplárně potrestat přeběhlíka a vystrašit případné možné další zrádce. Dvacet minut Radiožurnálu Londýn/Moskva 20:00 16. března 2018

„Britská laboratoř identifikovala použitou látku jako nervový plyn, který byl vyvinut a vyráběn v Rusku. Británie také potvrdila, že předá vzorky této látky k nezávislé analýze v rámci organizace pro zákaz chemických zbraní,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu český velvyslanec při NATO Jiří Šedivý.

Celá řada dalších důkazů navíc podle něj směřuje k tomu, že za atentátem stojí Rusko. „Je to látka, kterou nemůže vyrobit nikdo jiný než státní aktér, který disponuje potřebnými zařízeními. Oběťmi jsou také ruští občané,“ vyjmenovává.

„Zpravodajské služby Velké Británie a akceptují to i zpravodajské služby NATO vyhodnotily pravděpodobnost, že za útokem stojí Rusko, jako vysoce pravděpodobnou, což znamená nad 90 procent,“ doplňuje Šedivý.

Možnost, že by bývalého plukovníka ruské rozvědky Sergeje Skripala otrávil někdo jiný, například bývalí zaměstnanci ruských tajných služeb, je podle něj nízká. Rusku, které odpovědnost za atentát opakovaně odmítá, nevěří.

„Od Ruska slyšíme různé verze, že tyto látky nikdy nevyrábělo, nebo že je vyrábělo, ale zničilo, nebo že se dostala mimo území Ruska. Je to ale vyloučené, protože jejich vývoj a výroba byl jeden z nejutajovanějších programů tehdejšího Sovětského svazu,“ podotýká Šedivý.

Exemplární potrestání přeběhlíka

Motivem útoku je pak podle něj exemplární a viditelné, brutální potrestání přeběhlíka. „Pro příští možné zrádce, jak oni to vidí, by to měl být odstrašující moment,“ dodává s tím, že jde také o určité gesto vůči Západu.

„Rusko nám říká: 'Podívejte se, my jsem schopni všeho, jsem ochotni použít jakýchkoliv prostředků,'“ míní Šedivý.

Velká Británie v reakci na otravu Skripala vyhostila dvě desítky ruských diplomatů. Ukončila tak diplomatické kontakty na nejvyšší úrovni. Podle Šedivého by to ale nemusela být jediná reakce.

„Mohly by to být nějaké formy sankcí, ať už proti určitým osobám nebo týkající se některých odvětví, takzvané strukturní sankce. To by bylo asi nejpravděpodobnější, co můžeme očekávat,“ odhaduje český velvyslanec při NATO.

Česko podle Šedivého vyjádřilo jasnou podporu spojencům ve Velké Británii a ministr obrany Martin Stropnický z ANO vydal jednoznačné prohlášení, ve kterém čin odsoudil.

„Česká republika v žádném případě nezaostala. Naopak. Pan ministr Stropnický byl mezi prvními, kdo se k tomu takto vyjádřili,“ uzavírá Jiří Šedivý.

Na uzemí členského státu Aliance byl poprvé od jejího vzniku bezprecedentně a prokazatelně použit ofenzivní nervový plyn. Tento zcela nepřípustný akt co nejostřeji odsuzujeme a vyjadřujeme Velké Británii naši plnou solidaritu. — Martin Stropnický (@stropnickym) 13. března 2018