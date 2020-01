Při nehodě vrtulníku na Tchaj-wanu zemřelo osm lidí. O život přišel i náčelník generálního štábu

Ruská vláda se dál snaží bojovat s alkoholem. Od ledna zvedla cenu vodky na 85 korun za lahev

Mimo to se ale od nového roku u bytových domů objevit popelnice na tříděný odpad. Plasty, papír, sklo a kov ale přijdou do jedné pro to určené popelnice a odpad se pak bude dál dotřiďovat na lince.