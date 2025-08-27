Vrtulník Čestmír darovaný z Česka už létá nad Ukrajinou. Lidé na něj mezi sebou vybrali 70 milionů
Možná si vzpomínáte na to, jak před dvěma lety 17. listopadu přistál v Praze na Letné vrtulník pro Ukrajinu se jménem Čestmír. Nebo rovnou patříte k 20 tisícům dárců, kteří na jeho koupi přispěli do sbírky Nadačního fondu pro Ukrajinu. Symbolicky vrtulník ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému už letos v březnu předal český prezident Petr Pavel. Teď ho mají na Ukrajině skutečně. A takto vypadal zkušební let.
„Před letem musím projít okolí vrtulníku, potom už je jen potřeba spustit některé spínače, nastartovat, zkontrolovat teplotu a tlak,“ popisuje v poli za Kyjevem pro Radiožurnál kopilot v kabině vrtulníku předletovou přípravu.
„Je to jako po ježdění ve starém autě řídit najedou nové,“ pochvaluje si. „Dělám tuto práci, protože chci zachránit svou rodinu a zemi. A taky chci mír a pomoct vojákům, které transportujeme při zdravotních evakuacích,“ dodává.
Vrtulník stál podle Martina Ondráčka z projektu Dárek pro Putina, který měl vybírání peněz na starosti, tři miliony dolarů. „Sbírka trvala 474 dní. Trvalo ho dostat na Ukrajinu, byly to desítky kilogramů papírů, měsíce příprav. Ale je tady a to je důležitý,“ zdůrazňuje. A doplňuje, že v českých korunách se na vrtulník Čestmír vybralo 70 milionů.
Nejde přitom o ten samý stroj, na který se původně vybíralo a který přistál kdysi na Letné. „Původně jsme vybírali na Black Hawk, na který jsme dostali nabídku z Evropy. Ten Black Hawk byl ale za čtyři miliony eur a rok výroby byl asi o 10 let starší, než je tady ten kus,“ vysvětluje Jan Polák z projektu Dárek pro Putina.
„Tenhle ten stroj není z Evropy, je levnější, protože stál tři miliony dolarů a je zhruba o 10 let novější. Na tuhle možnost nás upozornila ukrajinská rozvědka, se kterou jsme na tom od té doby pracovali. Dotáhnout ho sem byla jedna věc. Ale pak se v něm tady proletět a vidět, jak velkou radost z toho tady ti chlapi, kteří bojují a brání svoji zemi, mají, to je jako fantastický,“ uzavírá.