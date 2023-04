V USA začali vyrábět vrtulníky Viper pro českou armádu. Starší modely darují za pomoc Ukrajině

Ve Spojených státech byl vyroben první bitevní vrtulník Viper AH–1Z pro českou armádu. Minulý týden začal proces jeho předávání. Od výrobce ho nejprve musí převzít americká vláda, od ní následně česká armáda. První stroje by do Česka měly dorazit nejpozději v květnu. Ministerstvo obrany to v pondělí uvedlo na svém webu www.army.cz. Česká republika z USA kupuje vrtulníky systému H1.

Praha 7:51 3. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít