Všichni kandidáti na ukrajinského prezidenta jsou proti Rusku. Kreml ale usiluje o rozdělení společnosti

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že podpora ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je sotva čtyřprocentní. Znovu taky zopakoval, že na Ukrajině by měly co nejdříve nastat volby. Mandát ukrajinskému prezidentovi skutečně vypršel loni, ukrajinská ústava ale zakazuje pořádání voleb v době války. Pokud by ale bylo vyhlášeno příměří, volby by se automaticky konat musely. Kyjev/Moskva 19:16 20. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Všichni kandidáti na prezidenta Ukrajiny jsou proti Rusku (ilustrační foto) | Foto: Kirill Chubotin/Ukrinform | Zdroj: Reuters

Podpora Zelenského na Ukrajině je někde mezi 54 a 57 procenty. Je to podpora politická, což neznamená, že by všech skoro 60 procent lidí volilo v případných volbách Volodymyra Zelenského.

Ukrajinský prezident také udělal řadu chyb. Jsou lidé, kteří ho obviňují, že je příliš měkký, že nemá kompetence pro řízení státu. Navíc zhruba patnáct až dvacet procent příznivců bývalého prezidenta Petra Porošenka se s výhrou Zelenského nikdy nesmířili. Případné volby by tak rozhodně neměl vyhrané.

Kdyby Zelenskyj chtěl, mohl přijet na jednání USA a Ruska do Rijádu, prohlásil Trump Číst článek

Pokud by v příštích měsících bylo uzavřeno příměří na Ukrajině a volby by se mohly konat, nejvážnějším kandidátem v průzkumech veřejného mínění je Valerij Zalužnyj, uznávaný bývalý náčelník generálního štábu a „ikona ukrajinského odporu“.

Momentálně je Zalužnyj velvyslancem ve Velké Británii. Další jméno, které se v průzkumech objevilo, je Kirill Budanov, který vede vojenskou rozvědku, je velmi mediálně zručný a také je to symbol odporu.

Podle průzkumů by vedl Zalužnyj se 24 procenty proti 17 procentům Zelenského. To je samozřejmě podmíněné tím, zda by se volby konaly nyní a jestli by tito lidé vůbec kandidovali. Objevují se také zprávy, že s Valeriem Zalužným prezidentská kancelář velmi jedná a snaží se ho přesvědčit, aby nekandidoval.

4:38 Dlouho jsem neviděla Putina v tak dobré náladě. Je nadšen z rozporů Ukrajiny a USA, říká Procházková Číst článek

Požadavek na konání prezidentských voleb vznášejí jak Spojené státy, tak Rusko. Podle tamních zákonů se ale volby nemůžou konat kvůli válce. Tento požadavek už někteří američtí politici vznášeli na konci roku 2023, kdy bylo jasné, že na začátku loňského roku mandát vyprší. Volodymyr Zelenskyj tehdy řekl, že rozhodně nechce stamiliony dolarů, které nutně potřebuje pro obranu země, utrácet na volební proces.

Všichni tři možní vítězové voleb zastávají velmi tvrdou pozici vůči Rusku a nový prezident by tak jistě neodevzdal Kremlu zabraná území.

Pro Rusko je však důležité, že samotný volební proces by znamenal zvýšení napětí v ukrajinské společnosti, navíc je pravděpodobné, že by Kreml do těchto voleb zasahoval. Bez ohledu na vítěze by Rusové usilovali o to, aby ukrajinská společnost, která zatím stále drží pospolu, byla o něco rozklíženější.