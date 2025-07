Všichni se upíráme k USA, je to škoda. Podívejme se, co pro Kyjev děláme my Evropané, říká Landovský

Pošleme na Ukrajinu víc zbraní, musí být schopni se bránit. Americký prezident Donald Trump to prohlásil poté, co Washington před týdnem oznámil, že tuto podporu pozastavuje. „Všichni se upíráme k USA, to je trochu škoda. Měli bychom se podívat na to, co děláme my Evropané, kolik toho dodáváme,“ zdůraznil v rozhovoru pro Radiožurnál Jakub Landovský, bývalý velvyslanec při NATO, který působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Kyjev/Washington 14:57 8. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský voják vyhlíží ruské bojové drony u města Kosťantynivka v Doněcké oblasti (fotografie z 5. července 2025) | Foto: Viacheslav Ratynskyi | Zdroj: Reuters

Dá se Trumpovo sdělení, které přišlo v noci na úterý, jednoznačně spojit s jeho telefonáty z minulého týdne, jak se Zelenským, tak s Putinem?

Můžeme to s tím spojovat. Mnohem zajímavější ale je, že se ukazuje, že americká administrativa má v sobě vnitřní proudy, ale ty ve finále kapitulují před tím, kdo to drží pevně v rukou, a to je Donald Trump.

Vnitřní proudy jsou zejména v Pentagonu ti, kdo krátkozrace preferují pouze Čínu a snaží se nastřádat nějaké zásoby. A tím, jak se konflikt stává proxy konfliktem mezi USA a Čínou vedeným Ukrajinou a Ruskem, tak si Donald Trump uvědomil, že jakákoli slabost Ukrajiny bude v Číně a Rusku vykládána jako obecná slabost. Podle mě, a je to velice dobře, proto přitlačil na pilu v oblasti dodávek zbraní na Ukrajinu.

Jednání v Římě

Trump neupřesnil, jaký arzenál Američané Ukrajině v dalších dodávkách poskytnou. Uvedl jen, že půjde o nějaké zbraně. Může mít v tomhle směru větší význam schůzka Trumpova vyslance Keitha Kellogga a ukrajinského ministra obrany Rustema Umerova? Mají se tento týden sejít v Římě na mezinárodní dárcovské konferenci, jak upozorňuje třeba server Politico.

Ano, já sám dnes odlétám do Říma na akci, která je na okraj té dárcovské konference. A myslím, že se to bude upřesňovat, ale tím rozsahem, ve kterém se při jednání budou obě strany pohybovat, budou defenzivní systémy.

Jde o to, že Rusko velice zintenzivnilo útoky pomocí dronů a balistických raket. Takže jsou potřeba různá zařízení proti balistickým raketám, včetně těch nejdražších, a to jsou patrioty.

Výpadky by na ukrajinské straně způsobily obrovské ztráty na životech, protože Rusko bombarduje ukrajinské území poměrně nevybíravě.

Takže předpokládám, že defenzivní systémy a protivzdušná obrana budou v jádru vyjednávání a nepůjde o pomoc, která vede třeba k větší mobilitě na bojišti. Bude to udržovací, ale velice důležitý balík pomoci.

Obyvatelé Charkova se během útoku ruského dronu ukrývají ve sklepě domu (fotografie ze 7. července 2025) | Foto: Sofiia Gatilova | Zdroj: Reuters

V centru pozornosti jsou systémy Patriot

Vedení v Kyjevě bylo podle zpravodajů šokováno, když před týdnem Washington oznámil, že pozastavuje dodávky munice a raket na Ukrajinu právě s ohledem na tenčící se zásoby americké armády. To už tedy zřejmě neplatí, podle posledních slov Donalda Trumpa. Říkal jste, že očekáváte, že půjde hlavně o obranné záležitosti. Co konkrétně to může být? A může být ve hře to, že by Američané dodali další protiraketové systémy Patriot?

Patrioty stojí pro zjednodušení v centru celého obrazu o dodávkách zbraní. Dočetl jsem se, že americké zásoby patriotů jsou někde na 25 procentech požadovaného stavu. Takže se dostáváme v Americe i v Evropě k tomu samému: výroba a výrobní kapacity nesmírně ovlivňují situaci na bojišti. Musíte kalkulovat dopředu s plánem výroby a odběru těchto zařízení.

Myslím, že patrioty vždy patřily k tomu prvnímu na všech ukrajinských seznamech pro požadavky na zbrojní dodávky. Zároveň s tím ten systém ukázal, že jeho užití je mnohem širší, než se původně předpokládalo. Je to i obrovská reklama na tento zbrojní systém. Je o něj po světě teď největší sháňka. A tudíž to samozřejmě vede k tomu, že se jednotliví kupci přetahují o dodávky.

Armáda Spojených států je rozhodně tím největším uživatelem a vlastníkem raket i systému Patriot. Ale dnes se hlavně jedná o dodávky těch jednotlivých raket. Jsou velmi drahé, velice účinné a dokážou letecké nebo raketové útoky účinně likvidovat.

Pentagon v podstatě řekl: „Prověříme, kolik jich máme.“ Teď to vydávají za strategické prověření současných stavů, ne za zastavení dodávek. Ale samozřejmě minulý týden Pete Hegseth jednostranně na základě žádosti Elbridge Colbyho, svého náměstka, dodávky pozastavil. Teď se k tomu vrací, to je důležité. A kromě nich tam samozřejmě budou i další zbraňové systémy, ale převážně ty, které brání každodennímu zintenzivňujícímu se ruskému bombardování Ukrajiny.

Pokud jde o dosavadní snahy zprostředkovat jednání o klidu zbraní na Ukrajině. Dá se říci, že jsou na mrtvém bodě?

Vždy odpovídají na situaci na bojišti. Pokud Rusko uvidí, že Amerika (Ukrajinu) dál podporuje a útoky, které mají za úkol demoralizovat ukrajinské obránce, nejsou tak účinné, tak se vrátí k jednacímu stolu. To je bohužel jednoduchá představa, kdy válka a politika mezi sebou prostě přechází, ale zároveň válka, tedy situace na bojišti, ovlivňuje nebo určuje tempo vyjednávání.

Ukazuje se, že aby Evropa, která není součástí vyjednávacích formátů, jí byla, tak by musela vysoce zintenzivnit své dodávky zbraní na Ukrajinu.

Všichni se upíráme ke Spojeným státům, a to je trochu škoda. Měli bychom se podívat na to, co děláme my Evropané, kolik toho dodáváme a kolik dodáváme našich verzí systému Patriot, tedy raket SAMP/T nebo raket IRIS-T, což je německá raketa.

Bývalý velvyslanec ČR při NATO a ředitel Aspen Institute Jakub Landovský | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus