Vstup Švédska do NATO může Budapešť schválit do dvou týdnů. ‚Náš spor bude brzy vyřešen,‘ řekl Orbán

Maďarský parlament by mohl již koncem měsíce schválit žádost Švédska o vstup do Severoatlantické aliance. Podle agentury Reuters to v sobotu prohlásil maďarský premiér Viktor Orbán. Maďarsko je poslední zemí, která dosud švédskou žádost o členství v NATO neratifikovala.

Budapešť 17:33 17. února 2024