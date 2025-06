Všude kouř a trosky, medici skákali z oken. Očití svědci popsali pád letadla na ubytovnu v Indii

Hustá vrstva kouře ve vzduchu, mrtví lidé a všude trosky. Tak popisují svědci pád letadla v západoindickém městě Ahmadábád, který si vyžádal více než 290 obětí. Mezi mrtvými jsou cestující a posádka letadla, ale také lidé na zemi, včetně mediků z ubytovny, na níž letadlo spadlo. Na palubě stroje, který směřoval do Británie, bylo 242 osob, jeden cestující nehodu podle místních médií a policie přežil. Dillí 19:06 12. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kusy zříceného letu Air India 171 | Foto: Adnan Abidi | Zdroj: Reuters

„Byl jsem doma, když jsem uslyšel hlasitý zvuk. Šli jsme ven, abychom se podívali, co se stalo. No a ve vzduchu byla hustá vrstva kouře. Když jsme tam došli, viděli jsme mrtvé a trosky z havarovaného letadla rozeseté všude, kam jsme se podívali,“ popsal očitý svědek serveru The Times of India.

Stroj se zřítil na lékařskou ubytovnu. Nejméně pět lidí z této budovy zahynulo a dalších 50 utrpělo zranění, informoval The Guardian s odvoláním na indickou lékařskou federaci.

Jiný svědek události byl v době nárazu asi 200 metrů od místa ve své kanceláři. „Jen co jsem vyšel z budovy, slyšel jsem hlasitý zvuk a najednou se všude objevil kouř. Na místě vypukl rozruch a pak jsme viděli, že došlo k nějaké nehodě,“ uvedl.

V Indii se zřítilo letadlo mířící do Londýna. Na palubě bylo 242 lidí mnoha národností, přežili dva lidé Číst článek

„Když jsme se dostali blíž, všude byly poházené trosky, hořelo tam a valil se odtamtud kouř. Zpočátku nebylo nic vidět. Pak jsme zjistili, že tam spadlo křídlo letadla,“ řekl nejmenovaný svědek indickému kanálu CNN News18.

Bez Čechů

Púnam Patél serveru BBC řekl, že jeho snacha byla na palubě letadla. „Ani ne za hodinu jsem se dozvěděl, že letadlo spadlo, takže jsem sem přijel,“ popisuje při čekání před nemocnicí v Ahmadábádu.

Před ní čeká také Ramila, jejíž syn byl na obědě v budově, do které letadlo narazilo. Podle ní vyskočil z druhého patra a zranil se.

Student medicíny Haršit v době havárie zrovna obědval, a to v budově hned vedle zasažené lékařské ubytovny. Jeho kamarád byl z místa nehody také odvezen do nemocnice.

Na palubě letadla společnosti Air India bylo 242 lidí včetně 12členné posádky. Z 230 pasažérů jich bylo 169 z Indie, 53 z Británie, sedm z Portugalska a jeden z Kanady. Podle prvních oficiálních seznamů pasažérů nebyl na palubě žádný český občan.