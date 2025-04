‚Vy. Nevíte. Co. Znamená. Bolest.‘ Smrt a traumata se stávají pro Ukrajince trvalou součástí života

‚Vy nevíte, co je to bolest‘

Veřejnou debatu o citlivosti vůči lidem, kteří přišli o nejbližší, rozpoutala v lednu 2025 ukrajinská novinářka Anastasija Fedčenková. Bývalá válečná zpravodajka, která často pracovala v první linii, přišla v pokročilém stádiu těhotenství o manžela, příslušníka ukrajinské mořské pěchoty Andrije Kuzmenka. Po lednovém pohřbu v kyjevském Michajlovském klášteře poděkovala přátelům novinářům, kteří na ceremonii přišli a zachytili ji na fotografiích nebo videích. Kritizovala ale kolegy, kteří podle ní z pohřbů a rozlučkových ceremonií „ždímají“ emoce. „Souhlasila jsem s fotografováním a natáčením. Je důležité připomínat to, co se děje na frontě. Je to i vzpomínka na Andrije a možnost pro naše vysněné dítě pochopit nejen ze slov mámy, že jeho otec byl voják, obránce, statečný chlap,“ uvedla Fedčenková ve postu na Facebooku nazvaném „Vy. Nevíte. Co. Je. To Bolest“. Vyzvala ale k zamyšlení nad respektem k důstojnosti těch, kteří procházejí ztrátou nejbližšího – tedy omezení focení zblízka, zesnulého i největšího emocionálního vypětí pozůstalých. „Prostě si na minutu představte namísto Andrijova obličeje svoji tvář a namísto mě někoho blízkého – mámu, ženu, sestru, muže či partnera a upřímně si odpovězte na dotaz: chtěl bych, aby mě takhle zabírali? Pokud ne, pracujte příště jinak,“ uzavřela svůj post. Na počátku února 2025 se jí v kyjevské nemocnici narodila prvorozená dcera Kateryna.