Výběr z médií: konzumace umělých sladidel, novela ohledně násilí ve výchově a zájem o fotovoltaiku

V českém tisku se ve středu dočtete, že umělá sladidla můžou škodit, píše Deník N. Poslanci chtějí uzákonit větu, že fyzické a psychické násilí není přijatelným druhem výchovy. Informuje o tom Mf Dnes. A zájem o fotovoltaiku podle Lidových novin roste. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:34 19. října 2022

Deník N

Umělá sladidla můžou škodit. Lidem, kteří je konzumují ve vyšším množství, hrozí větší riziko srdečních nebo mozkových příhod. Výsledky studie cituje Deník N. Výzkumníci sledovali po dobu dvanácti let přes 100 tisíc dobrovolníků, které rozdělili do tří skupin. Někteří z nich umělá sladidla nepoužívali vůbec, druhá skupina jen zčásti, třetí je konzumovala pravidelně ve vysokém množství.

Mf Dnes

Poslanci chtějí uzákonit větu, že fyzické a psychické násilí není přijatelným druhem výchovy. Upozorňuje na to Mf Dnes. Česko je přitom jednou z posledních unijních zemí, která ještě tělesné tresty u dětí toleruje. Na novele teď pracuje ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s ministerstvem spravedlnosti.

Lidové noviny

Zájem o fotovoltaiku prudce roste. Píšou to Lidové noviny. Za prvních osm měsíců letošního roku připojily energetické společnosti do sítě rekordní počet fotovoltaických elektráren - a to přes 16 tisíc. Pro porovnání - za celý loňský rok to bylo zhruba devět tisíc. A další vlna zájemců se dál očekává.

Deník

I pánové si připlatí za sestřih v kadeřnictví. Všímá si toho Deník. Ceny pánských střihů meziročně stouply téměř o pětinu, a zdražují tak více než ty dámské. Kadeřnictví zvedají i ceny služeb pro dětské zákazníky. A potvrzují, že klienti teď chodí méně často.