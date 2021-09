Výbor vyšetřující vpád do Kongresu vyslechne pořadatele mítinku s Trumpem i jeho exporadkyni

Běloruské potácení kolem nové ústavy: Lukašenko lavíruje mezi touhou po moci a diktátem Moskvy

„Konečná podoba ústavních změn zřejmá není, nicméně bude odpovídat kompromisu mezi tím, co by chtěl Lukašenko – tedy udržet si moc, ideálně absolutní moc – a tím, co mu dovolí Moskva,“ míní expert.