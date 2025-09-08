Vybral si Kim Čong-un svou nástupkyni? Jeho dcera ho doprovodila do Číny, v KLDR je i na známkách
Oficiálně není známé její jméno ani věk, přesto se o ní mluví jako o možné budoucí vůdkyni země s jadernými zbraněmi. Dcera Kim Čong-una se minulý týden poprvé objevila za hranicemi Severní Koreje, když doprovodila otce na diplomatickou cestu do Číny. Odborníci to berou jako další ukazatel toho, že ji Kim vychovává jako svou možnou nástupkyni.
Severokorejský autoritářský vůdce Kim Čong-un drží svůj rodinný život mimo dohled veřejnosti. Jeho žena Ri Sol-ču se s ním objevila na veřejnosti až rok po jejich sňatku, veřejně nemluvil ani o svých dětech, které má podle jihokorejských tajných služeb tři.
On ani státní severokorejská média nikdy nezmínila jejich jména nebo věk, tajné služby jejich jižního souseda si nejsou jisti ani pohlavím nejmladšího dítěte.
Změna přišla až v listopadu 2022, kdy se po boku Kima objevila mladá dívka. Sledovali spolu odstřel mezikontinentálních balistických střel, vyfotografováni byli i ve chvíli, kdy spolu za ruce z místa odchází. Místní média o ní psala jen jako o „drahé“ nebo „respektované“ dceři.
Její jméno je pravděpodobně Ču-e, jak sdělil médiím po své cestě do Severní Koreji v roce 2013 basketbalista Dennis Rodman, který se setkal nejen s Kimem, ale mohl si dceru i pochovat, uvádí britská stanice BBC.
Z této události se odhaduje i věk dívky – mezi dvanácti a třinácti lety. Jihokorejské služby zjistily ještě to, že má ráda jízdu na koni, lyžování a plavání. Měla by být Kimova a Riina druhorozená, její starší sourozenec by měl být chlapec.
V té době se odborníci na KLDR a Kimovu dynastii domnívali, že ji Kim představil na veřejnosti proto, aby ukázal, že je hrdý otec a rodinný typ, píše německý deník Deutsche Welle.
Postupně se s otcem objevila i na inspekcích továren a vojenských základen, v květnu debutovala na diplomatické akci na ruské ambasádě. Před dvěma lety se Ču-e navíc objevila na poštovních známkách.
V zahraničí se ale podle dostupných informací objevila prvně až minulý týden v Číně, kam cestovala na oslavy 80. výročí konce druhé světové války.
Z obrněného vlaku, kterým Kim rád cestuje, vystoupila hned po svém otci. Odborníci se proto začali přiklánět k názoru, že by se mohla stát nástupnicí v Kimově dynastii, která od roku 1948 vládne tvrdou rukou Severní Koreji.
„Jde o významnou mezinárodní událost a je to poprvé, co víme, že navštívila zahraničí, takže to musíme vnímat jako ukazatel toho, že je nejsilnějším kandidátem, který se ujme velení po svém otci – ačkoliv to ještě nebylo rozhodnuto,“ říká profesorka mezinárodních vztahů na Korejské univerzitě v Soulu Ahn Yinhay.
„Rozsah jejích veřejných vystoupení se za poslední roky rozhodně rozrostl – z těch spojených s armádou na politické a ekonomické,“ míní Rachel Minyoung Lee, výzkumnice v Stimson Center.
„Pokud je to součást nástupnické kampaně, tak to určitě pomůže, protože tohle bude vnímáno jako debut Kim Ču-e na mezinárodní scéně,“ cituje ji deník The Guardian.
Kim Čong-unovi je 41 nebo 42 let a zdá se, že ho netrápí žádné vážné zdravotní problémy.
První žena v čele dynastie?
K podobnému názoru dospěly jihokorejské tajné služby už loni v lednu, kdy ji označily za pravděpodobnou nástupkyni. Dodaly však, že zůstává „mnoho proměnných“, uvádí Deutsche Welle.
Tou je například to, že jde o dceru. V dynastii Kimů, která viděla už tři vůdce jedné rodiny, by v čele poprvé stanula žena. Nezvyklé by to bylo i vzhledem k tomu, že severokorejská kultura se opírá o konfucianismus, který má pevně stanovenou hierarchii. Muž nebo manžel má vyšší postavení než žena a manželka.
„Mluvila jsem dřív s nějakými uprchlíky z KLDR a ti mi říkali, že si nedokáží představit, že by nástupkyní po Kimovi byla žena,“ říká Ahn Yinhay.
Její vedení by si proto podle profesora z japonské Weseda University Tošimicu Šigemura, který je autorem několika knih o Severní Koreji, budilo nevoli vrcholných politických nebo vojenských lídrů. Ta by se mohla projevit hlavně po smrti Kima, až by Ču-e přišla o důležitou podporu.
A uvádí jinou teorii, proč se Kim objevuje na veřejnosti s dcerou. „Kim je známý svým strach z pokusu o atentát a jedna teorie říká, že drží svou dceru blízko, protože věří, že USA by nebyly ochotné ji taky zabít,“ cituje ho Deutsche Welle.
„Další (možný) důvod je jednoduše ten, že chce běžným Severokorejcům ukázat, že je hrdý otec, který chce trávit čas se svou dcerou.“