Před tři čtvrtě rokem explodovaly na dně Baltského moře plynovody Nord Stream. Pachatel zůstává nadále neznámý. Německá policie ale údajně provedla i jednu domovní prohlídku, a to v rodině Ukrajince, který se do té akce mohl nějak zapojit. Jeho dítěti odebrali vzorky DNA, které by mohly vyšetřování posunout. Zatím není ani jasné, zda se do akce zapojila i vláda nějaké státu.

Policisté provedli zátah ve Frankfurtu nad Odrou, což je hned u hranic s Polskem, kde navštívili byt ženy, jejíž partner aktuálně bojuje v řadách ukrajinské armády a je nasazený na frontě. Podle informací deníku Süddeutsche Zeitung mají vyšetřovatelé podezření, že právě tento muž se mohl zúčastnit sabotáže. Jeho dítěti, které žije s matkou v Německu, proto odebrali vzorky DNA.

Už dříve zjistili, že kolem plynovodu Nord Stream 1 a 2 proplula jedna pronajatá jachta, ve které pak policisté našli stopy výbušnin a možná tedy i DNA vzorků. Pracují s verzí, že loď využilo komando potápěčů, i když zatím není jasné, odkud byli. Vyšetřovatelé ale zatím našli několik vazeb, které vždy směřovaly na Ukrajinu.

Podle stanice NDR mají Němci v hledáčku ještě několik dalších lidí, kteří s akcí mohli souviset, ale detaily o těchto osobách zatím do médií neunikly.

Instrukce z nejvyšších pater?

Zatím není zřejmé, zda tato skupina mohla být napojena i na vládu nějakého státu. Podle šéfa německé rozvědky Bruna Kahla vedou stopy na všechny myslitelné směry a jednoznačně určit, kdo za to byl zodpovědný, se dost možná ani nepovede.

I to, že se do údajné sabotáže tedy mohl zapojit ukrajinský občan, který ještě teď bojuje, prý ještě neznamená, že muselo jít o operaci řízenou z Kyjeva. Podle informací magazínu Die Zeit by to mohlo být právě naopak. Mohl by to být nastražený záměr, aby se to podezření jednoznačně stáčelo na ukrajinskou vládu.

Kyjev by pro zničení plynovodu mohl mít své motivy, ale stejně tak by je našla i Moskva. Ruská propaganda exploze označuje za další jednoznačný důkaz, že se proti Moskvě vede spiknutí celého západního světa. Vyloučit se nedá ani možnost, že to provedla nějaká soukromá skupina.

Pořád navíc není jisté, co konkrétně explozi plynovodu způsobilo. Protože vedle té pronajaté jachty si tajné služby všimly i podezřelého pohybu ruských lodí.

Berlín: Musíme vyčkat

Německo se na výstavbě plynovodů výrazně podílelo a chtělo si přes ně zajistit stabilní dodávky plynu. Mluvčí spolkové vlády Steffen Hebestreit to ale nyní nechce nijak komentovat. Berlín prý chce počkat na to, zda budou na stole nějaké jasnější důkazy, ze kterých by se dalo už něco usoudit.

Mluvčí doslova dodal, že pachatele, ať už to byl kdokoliv, musela pohánět nejen zločinecká, ale i teroristická energie, aby tuto akci mohli dotáhnout do konce. Tím naráží na to, že sabotáž plynovodu se dá jednoznačně označit jako teroristický útok na kritickou infrastrukturu.

Podle deníku Süddeutsche Zeitung se nedá odhadnout, jak by Německo reagovalo v případě, že by se prokázalo i jen nepřímé zapojení ukrajinské vlády. Prezident Volodymyr Zelenskyj spojence už několikrát ujistil, že s touto věcí nemá nic společného. I ta vyšetřovací verze se zatím točí kolem „proukrajinské skupiny“. Je tu tedy možnost, že to dělala jen za sebe nebo na objednávku nějakého soukromého zadavatele, nabízí se například nějaký oligarcha. Spolková vláda nechce vyšetřování nijak komentovat.