Chyba v projektové dokumentaci. Stavební komora zpochybnila obvinění dělníků kvůli výbuchu v Prešově

Stavební komora Slovenské republiky zpochybnila obvinění tří dělníků v souvislosti s výbuchem plynu v panelovém domě v Prešově. Komora o tom informuje na svých webových stránkách. Vzhledem ke svým pochybnostem podala ve středu trestní oznámení pro podezření ze zvláště závažného trestného činu všeobecného ohrožení s následkem usmrcení a újmy na zdraví lidí.

Při explozi minulý pátek zahynulo sedm lidí, osmá oběť je vedená jako pohřešovaná, protože její ostatky vyšetřovatelé nenašli. Tři obvinění dělníci prováděli u domu výkopové práce.

Prezident Stavební komory Ivan Pauer upřesnil, že tři obvinění vykonávali stavební práce na prorážení trasy pro podzemní rozvod a že jejich úkolem byla obsluha technologického zařízení a dodržení vytyčené trasy vrtu.

Pauer dodal, že při takovém podvrtávání, kterému lidově říká „krtkování“, se občas stává, že hlavice toho zařízení po nárazu na překážku nekontrolovaně změní směr, aniž by to podle Pauera operátor mohl ovlivnit.

Jak slovenská Stavební komora uvádí, potrubí taky možná bylo v projektové dokumentaci zakreslené chybně, anebo naopak bylo uložené jinak, než uváděla dokumentace. Komora taky nadnesla otázku, proč plyn nevybuchl v místě narušení potrubí, ale desítky metrů dál, v nejvyšších patrech budovy.

Podle hasičského experta Václava Kratochvíla není nic výjimečného, když plyn vybuchne daleko od místa úniku.

„K výbuchu plynu může dojít i mimo místo úniku úplně běžně, a to proto, že v místě úniku je obvyklá vysoká koncentrace plynu a plyn bouchne pouze v určitém rozmezí. Například propan-butan má rozmezí od dvou do devíti procent. K výbuchu dojde tam, kde koncentrace poklesne do daného rozmezí a současně je přítomen iniciační zdroj,“ popsal expert Radiožurnálu.

Kratochvíl dále popisuje konkrétní příklad – v místě úniku dochází k výronu plynu, plyn se naředí do výbušné koncentrace až ve vzdálenějším místě, tam někdo zapne vypínač, takže iniciačním zdrojem je elektrická jiskra, která plyn zapálí a dojde k výbuchu.

Prezident slovenské Stavební komory Ivan Pauer nicméně zdůraznil, že to všechno jsou otázky pro odborníky a vyšetřovatele. A vyšetřování je teprve na začátku.