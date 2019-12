K výbuchu v Prešově by možná vůbec nedošlo, kdyby nebyly porušeny protipožární předpisy, říká šéf hasičů

Je už teď jasnější, proč došlo k výbuchu plynu?

Máme několik hypotéz toho, co mohlo v bytovém domě nastat. Ale dost nás zarazila přestavba toho domu, která proběhla před dvěma lety.

Už dříve jste zmínili, že majitelé domu porušili protipožární předpisy. Co všechno tam tedy bylo špatně?

Bylo porušeno odvětrávání šachty, která nebyla průchozí od prvního až po horní poschodí, ale byly tam udělány stavební zásahy kvůli uložení věcí.

OBRAZEM: Ohořelé stěny, rozbořené zdi. Slovenská policie zveřejnila snímky po výbuchu plynu v Prešově Číst článek

Co se stane při požáru, když je šachta takto upravená?

Předpokládáme, že plyn se dostával do tohoto bloku a hromadil se, protože chybělo odvětrávání.

Co pak nastane?

Následně přijde nějaký iniciátor, který odstartuje výbuch plynu.

Dá se říci, že následky výbuchu by nemusely být tak velké, kdyby k tomu porušení protipožárních předpisů, v tomto případě zastavění těch šachet, nedošlo? Nebo by vůbec nedošlo k tomu výbuchu?

Možná by vůbec takovýto výbuch nenastal nebo by nebyl takového rozsahu. Nezaznamenali jsme na Slovensku ani v blízkém okolí takový výbuch, aby hned vyrazil tři poschodí.

Čemu se dá přičítat to, že se po výbuchu zhroutilo schodiště?

Byla tam vysoká tlaková vlna, schodiště se odshora dolů zřítilo. To se nám také ještě v životě nestalo. Byli jsme překvapení, když jsme uhasili vchod. Po vstupu dovnitř jsme počítali s evakuací přes schodiště a zjistili, že tam není.

Velitel hasičů v Prešově: Dům nesplňoval protipožární předpisy, byli jsme proti stavebním úpravám Číst článek

Pokud hasiči vystaví negativní revizní dokument, tedy že protipožární předpisy v domě nejsou dodržené, jako jste to v tomto případě udělali vy, jaké povinnosti z toho pro vlastníka domu vyplývají? Co by měl udělat?

V roce 2017 jsme zjistili při předložení požárního řešení při rekonstrukci této stavby, že je tam nesoulad s předpisy. Proto jsme vydali nesouhlasné stanovisko. Vlastník to podepsal s tím, že zjedná nápravu.

O rok později jsme v tomto panelovém době provedli kontrolu a zjistili jsme, že rekonstrukce probíhá podle předem schválené dokumentace.

Co hrozí vlastníkovi, který nedodrží plán rekonstrukce?

Hrozí vysoké sankce, ale v tomto případě lidé zaplatili životem.

Jakým dalším způsobem byly porušené dané protipožární předpisy?

Byly tam další připomínky, co se týkalo nouzového osvětlení, evakuačních cest a rozvodů elektřiny.