Po měsíci znovu vybuchla indonéská sopka Lewotobi Laki-Laki, chrlí popel do výšky přes 10 kilometrů

Vulkán na ostrově Flores během pouhých dvou hodin pětkrát přesáhl svou sopečnou aktivitu, která se za celý den stane nejvýše desetkrát, uvedla indonéská geologická agentura. Úřady kvůli tomu zvýšily výstrahu před erupcí na nejvyšší, čtvrtý stupeň a rozšířily nebezpečnou zónu v okruhu kráteru na osm kilometrů, napsala agentura AP.

Sopka vyvrhla do desetikilometrové výšky hustý dým s žhavým popelem, který mohli lidé podle AP vidět i z 90 kilometrů vzdálených měst a 150 kilometrů dalekých hor. Úřady obyvatelům doporučily nosit roušku a varovaly je před sopečnými bahnotoky neboli lahary, což jsou mohutné rychle tekoucí masy tvořené sopečným popelem, lávou a vodou, dodala agentura AFP.

Obyvatelé nejméně jedné vesnice se museli evakuovat, což mluvčí úřadu agentury pro řešení katastrof Abdul Muhari doporučil i těm, kteří žijí v okolí vulkánu. Incident si podle AFP nevyžádal žádné škody ani oběti.

BREAKING: Mount Lewotobi Laki-laki in Indonesia has erupted 🌋



"There was an eruption of Mount Lewotobi Laki-laki on Tuesday, June 17, 2025, at 17:35 WITA with an observed ash column height of ± 10,000 m above the peak (± 11,584 m above sea level)," said the Volcano Observation… pic.twitter.com/lpWZnHQwk1